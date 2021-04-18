Русский хет-трик в Америке, да еще и в день рождения! Бучневич сам себе устроил праздник в матче с «Нью-Джерси»
Правильно отметил 26-летие.
Правильно отметил 26-летие.
Вечер субботы по московскому времени для русских болельщиков оказался богатым на события. Матчи «Вашингтона» и «Рейнджерс», проходящие параллельно, были интересны большим представительством наших соотечественников. И помимо схожести в количестве российских хоккеистов, обе встречи получились результативными: «Кэпиталз» без проблем разобрались с «Филадельфией» благодаря дублю Овечкина и трем очкам Кузнецова, а победу «синерубашечников», уже в который раз в этом сезоне, организовали русские хоккеисты.
Если к скопищу голевых передач Панарина, которые тот собирает как грибы после дождя почти в каждом матче, мы уже привыкли, то
Отмечать свой праздник Бучневич начал уже на седьмой минуте встречи: Зибанежад всем своим видом показал Аарону Деллу что будет бросать, а сам отпасовал на Бучневича, которому оставалось только попасть в пустые ворота — 1:0.
В следующие 5 минут подопечные Куинна сумели организовать еще две шайбы в ворота соперника: сначала Строум подхватил праздничное настроение партнера и упрочил преимущество хозяев в счете.
А затем сам именинник оформил дубль. На этот раз Буч все сделал сам: подкараулил отскочившую на дальний пятак шайбу, сделал движение в центр и снял паутинку с левой от голкипера «Нью-Джерси» девятки. Красота!
При этом у ворот Шестеркина регулярно возникали опасные ситуации, рисковавшие изменить счет на табло. Но первый вратарь «Рейнджерс» был привычно надежен и хладнокровен: запомнился момент из первого периода, на котором он останавливает Йеспера Боквиста и оставляет свою команду в игре.
Если в первом периоде главная звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин выступал исключительно в роли диспетчера, то на старте второй двадцатиминутки Хлебушек решил продемонстрировать свои снайперские способности: форвард хозяев прорвался по флангу и хлестким броском поставил перед Аароном Деллом нерешаемую задачку.
К слову, после этой встречи Панарин вышел на второе место в лиге по количеству очков, которое наш соотечественник набирает в среднем за матч. С результатом в 1,52 очка за игру звезда «Рейнджерс» расположилась прямо за Коннором Макдэвидом и имеет все шансы на то, чтобы в скором времени обойти одного из лучших игроков мира.
Во второй половине матча команда Линди Раффа попыталась организовать камбэк, и ей это практически удалось. Первым тревожным звоночком для парней Куинна стал гол Маклауда: форварды «Дэвилз» с помощью активного прессинга отобрали у соперника шайбу, а затем оборона хозяев оставила перспективного нападающего перед Шестеркиным в гордом одиночестве, чем тот и воспользовался.
Намерения партнера поддержали Суббэн и Шарангович, однако для победы этого оказалось мало. На последних встречах это доказал сам именинник, поразивший пустые ворота соперника и оформивший первый
Точку в матче поставил Крис Крайдер, как и герой встречи, сумевший попасть в пустые ворота «Дэвилз». 6:3 и третья победа «Рейнджерс» подряд: если команда Куинна сумеет поддержать заданный темп, то точно сможет побороться за
«Пожалуй,
Поводов для радости у Бучневича после этой встречи оказалось немало. Не будем забывать о первом
Максим Самарцев