Русский хет-трик в Америке, да еще и в день рождения! Бучневич сам себе устроил праздник в матче с «Нью-Джерси»

Вечер субботы по московскому времени для русских болельщиков оказался богатым на события. Матчи «Вашингтона» и «Рейнджерс», проходящие параллельно, были интересны большим представительством наших соотечественников. И помимо схожести в количестве российских хоккеистов, обе встречи получились результативными: «Кэпиталз» без проблем разобрались с «Филадельфией» благодаря дублю Овечкина и трем очкам Кузнецова, а победу «синерубашечников», уже в который раз в этом сезоне, организовали русские хоккеисты.

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Если к скопищу голевых передач Панарина, которые тот собирает как грибы после дождя почти в каждом матче, мы уже привыкли, то хет-трик Бучневича — это что-то новенькое. И не случайно, что этот голевой всплеск в исполнении воспитанника череповецкого хоккея случился именно в день его 26-летия: в такие дни хоккеисты, как правило, не уходят со льда без победы. Если не верите, можете спросить у Ильи Ковальчука, который несколько дней назад в свой день рождения помог «Авангарду» одержать победу над «Ак Барсом» в решающем матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина.

Отмечать свой праздник Бучневич начал уже на седьмой минуте встречи: Зибанежад всем своим видом показал Аарону Деллу что будет бросать, а сам отпасовал на Бучневича, которому оставалось только попасть в пустые ворота — 1:0.

Официальный сайт НХЛ

В следующие 5 минут подопечные Куинна сумели организовать еще две шайбы в ворота соперника: сначала Строум подхватил праздничное настроение партнера и упрочил преимущество хозяев в счете.

Официальный сайт НХЛ

А затем сам именинник оформил дубль. На этот раз Буч все сделал сам: подкараулил отскочившую на дальний пятак шайбу, сделал движение в центр и снял паутинку с левой от голкипера «Нью-Джерси» девятки. Красота!

Официальный сайт НХЛ

При этом у ворот Шестеркина регулярно возникали опасные ситуации, рисковавшие изменить счет на табло. Но первый вратарь «Рейнджерс» был привычно надежен и хладнокровен: запомнился момент из первого периода, на котором он останавливает Йеспера Боквиста и оставляет свою команду в игре.

Если в первом периоде главная звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин выступал исключительно в роли диспетчера, то на старте второй двадцатиминутки Хлебушек решил продемонстрировать свои снайперские способности: форвард хозяев прорвался по флангу и хлестким броском поставил перед Аароном Деллом нерешаемую задачку.

Официальный сайт НХЛ

К слову, после этой встречи Панарин вышел на второе место в лиге по количеству очков, которое наш соотечественник набирает в среднем за матч. С результатом в 1,52 очка за игру звезда «Рейнджерс» расположилась прямо за Коннором Макдэвидом и имеет все шансы на то, чтобы в скором времени обойти одного из лучших игроков мира.

Во второй половине матча команда Линди Раффа попыталась организовать камбэк, и ей это практически удалось. Первым тревожным звоночком для парней Куинна стал гол Маклауда: форварды «Дэвилз» с помощью активного прессинга отобрали у соперника шайбу, а затем оборона хозяев оставила перспективного нападающего перед Шестеркиным в гордом одиночестве, чем тот и воспользовался.

Официальный сайт НХЛ

Намерения партнера поддержали Суббэн и Шарангович, однако для победы этого оказалось мало. На последних встречах это доказал сам именинник, поразивший пустые ворота соперника и оформивший первый хет-трик в заокеанской карьере.

Официальный сайт НХЛ

Точку в матче поставил Крис Крайдер, как и герой встречи, сумевший попасть в пустые ворота «Дэвилз». 6:3 и третья победа «Рейнджерс» подряд: если команда Куинна сумеет поддержать заданный темп, то точно сможет побороться за плей-офф в этом сезоне.

«Пожалуй, хет-трик — лучший подарок себе на день рождения. Жаль, что день рождения только раз в году. Я не прочь забивать побольше. Я стал лучше понимать свою роль, стал старше, лучше понимаю хоккей, свое тело, что от меня хотят тренеры. Любому молодому игроку тяжело сразу все схватить. Надеюсь, буду играть еще лучше», — сказал русский форвард на послематчевой пресс-конференции.

Поводов для радости у Бучневича после этой встречи оказалось немало. Не будем забывать о первом хет-трике в НХЛ, но помимо этого достижения уроженцу Череповца удалось вписать свое имя в историю великого клуба: в текущей регулярке форвард забросил в ворота «Нью-Джерси» 6 шайб и поставил рекорд по количеству голов, которое хоккеисты «Рейнджерс» забрасывали в ворота «Дэвилс» в рамках одного сезона. Кажется, боссам «синерубашечников» пора расчищать платежку под новый контракт восходящей звезды НХЛ.