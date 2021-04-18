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09:25 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Зуба и Зайцева помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ

ТАСС, 18 апреля. «Оттава» обыграла «Монреаль» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Шайбы забросили российские защитники Артем Зуб (4-я минута) и Никита Зайцев (56), а также Дрейк Батерсон (34, 56).

Зуб забросил третью шайбу в сезоне, Зайцев — вторую. Всего на счету Зуба в этом сезоне 10 (3+7) очков в 36 матчах, Зайцева — 13 (2+11) очков в 44 встречах.

Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов и защитник «Монреаля» Александр Романов результативными действиями не отметились.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав в 45 матчах 34 очка. «Монреаль» идет на четвертой строчке, имея в активе 49 очков в 42 играх.

В следующем матча «Оттава» 20 апреля на выезде сыграет с «Калгари», «Монреаль» в этот же день в гостях встретится с «Эдмонтоном».

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