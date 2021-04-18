Шайбы Зуба и Зайцева помогли «Оттаве» победить «Монреаль» в матче НХЛ

Шайбы забросили российские защитники Артем Зуб (4-я минута) и Никита Зайцев (56), а также Дрейк Батерсон (34, 56).

Зуб забросил третью шайбу в сезоне, Зайцев — вторую. Всего на счету Зуба в этом сезоне 10 (3+7) очков в 36 матчах, Зайцева — 13 (2+11) очков в 44 встречах.

Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов и защитник «Монреаля» Александр Романов результативными действиями не отметились.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона, набрав в 45 матчах 34 очка. «Монреаль» идет на четвертой строчке, имея в активе 49 очков в 42 играх.