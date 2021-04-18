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06:26 (мск), источник: ТАСС

Патрик Марло повторил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ

Игра с «Миннесотой» стала для 41-летнего форварда 1767-й в лиге.

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Источник: Getty Images/AFP

ТАСС, 18 апреля. Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло повторил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч с «Миннесотой» стал для 41-летнего форварда 1767-м в лиге. Побить рекорд Хоу Марло сможет уже 20 апреля в игре против «Вегаса».

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Марло был выбран «Сан-Хосе» под общим вторым номером на драфте 1997 года. Всего в НХЛ он набрал 1196 (566+630) очков. В сезоне-2015/16 форвард вместе с «Сан-Хосе» играл в финале Кубка Стэнли. В составе сборной Канады Марло выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.

Горди Хоу четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта» (1950, 1952, 1954, 1955). Он является старейшим игроком, который выходил на лед в матче НХЛ (52 года и 11 дней). В его честь назван «хет-трик Горди Хоу», когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, отдает голевую передачу и участвует в драке. Он умер 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет.

«Сан-Хосе» в гостях уступил «Миннесоте» со счетом 2:5, потерпев пятое поражение подряд. В составе победителей шайбы забросили Матс Цуккарелло (15-я минута), Юэль Эрикссон Эк (16), Зак Паризе (16), российский форвард Кирилл Капризов (22) и Нико Штурм (40). У проигравших отличились Брент Бернс (13) и Йоэль Келлман (58). 23-летний Капризов забросил 17-ю шайбу, всего на его счету 36 (17+19) очков в дебютном сезоне в НХЛ.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 57 очков в 43 матчах. «Сан-Хосе» расположился на шестой строчке с 40 очками в 44 встречах. В следующем матче 20 апреля «Миннесота» в гостях сыграет с «Аризоной», а «Сан-Хосе» в тот же день в гостях встретится с «Вегасом».

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