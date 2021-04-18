Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
ТАСС, 18 апреля. «Каролина» обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 18 апреля. «Каролина» обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джейккоб Слэвин (19-я минута), Яни Хаканпяя (49) и российский форвард Андрей Свечников (59). У проигравших отличился Роман Йоси (32).
21-летний Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 31 (12+19) очко в 43 матчах. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин результативными действиями не отметился.
«Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 62 очка в 43 матчах. «Нэшвилл» расположился на четвертой строчке с 49 очками в 46 встречах. В следующем матче «Каролина» 20 апреля в гостях сыграет с «Тампой», а «Нэшвилл» в тот же день примет «Чикаго».
Результаты других матчей дня: «Аризона» — «Сент-Луис» — 3:2; «Виннипег» — «Эдмонтон» — 0:3; «Детройт» — «Чикаго» — 0:4.