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10:16 (мск), источник: ТАСС

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

ТАСС, 18 апреля. «Каролина» обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Джейккоб Слэвин (19-я минута), Яни Хаканпяя (49) и российский форвард Андрей Свечников (59). У проигравших отличился Роман Йоси (32).

21-летний Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 31 (12+19) очко в 43 матчах. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин результативными действиями не отметился.

Официальный сайт НХЛ

«Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 62 очка в 43 матчах. «Нэшвилл» расположился на четвертой строчке с 49 очками в 46 встречах. В следующем матче «Каролина» 20 апреля в гостях сыграет с «Тампой», а «Нэшвилл» в тот же день примет «Чикаго».

Результаты других матчей дня: «Аризона» — «Сент-Луис» — 3:2; «Виннипег» — «Эдмонтон» — 0:3; «Детройт» — «Чикаго» — 0:4.

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3:1
1:0, 0:1, 2:0
Нэшвилл Предаторз
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