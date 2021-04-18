Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

21-летний Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 31 (12+19) очко в 43 матчах. Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин результативными действиями не отметился.

«Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 62 очка в 43 матчах. «Нэшвилл» расположился на четвертой строчке с 49 очками в 46 встречах. В следующем матче «Каролина» 20 апреля в гостях сыграет с «Тампой», а «Нэшвилл» в тот же день примет «Чикаго».