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10:43 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ. Гурьянов и Гавриков забросили по шайбе

ТАСС, 18 апреля. «Даллас» обыграл «Коламбус» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Джейми Бенн (13-я минута), российский форвард Денис Гурьянов (31), Джо Павелски (34), Йон Клингберг (34) и Эса Линделль (37). У проигравших шайба на счету российского защитника Владислава Гаврикова (7).

У Гурьянова в этом сезоне теперь 23 (9+14) очка в 43 матчах, Гаврикова — 8 (2+6) очков в 45 встречах.

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 46 очков в 43 матчах. «Коламбус», потерпевший пятое поражение подряд, расположился на седьмой строчке с 39 очками в 46 встречах.

В следующем матче «Даллас» 20 апреля примет «Детройт», а «Коламбус» в тот же день в гостях сыграет с «Флоридой».

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5:1
1:1, 4:0, 0:0
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