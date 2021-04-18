Первое очко Гусева за новый клуб НХЛ! В большинстве отдал на Баркова и помог победить чемпиона

Главным русским трансфером в дедлайн НХЛ стал переход во «Флориду» Никиты Гусева. Еще перед тем, как он расторг контракт с «Нью-Джерси» и подписался до конца сезона с «Пантерз» было понятно, что команда Кенневилля — одна из немногих, которая бы подошла игроку. Дебют российского нападающего выпал на матч с одним из фаворитов сезона, «Тампой». В первой игре Гусев играл много, сразу получил большинство, но ничем полезным не отметился.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Через два дня «Флорида» вновь играла в гостях у действующего чемпиона. И на этот раз смогла взять реванш. Никита был тем игроком, который помог победить. В этот вечер за «пантер» вообще сыграли новички, которые совсем недавно пополнили клуб. Счет открыл Брэндон Монтур, забив первый гол за команду из солнечного штата. Он перешел в нее 10 апреля в результате обмена из «Баффало». В середине первого периода гости получили большинство, и его реализовала первая спецбригада, в которой как раз был Гусев. 28-летний форвард мог и сам забивать, но в итоге отдал изящный пас на Баркова, на пятаке был Хернквист, который задел шайбу. На него ее и записали.

Официальный сайт НХЛ

Через минуту с небольшим, правда, Пойнт отыграл один гол, но в концовке периода Юбердо сделал 3:1. Гусев играл много, постоянно выходил в большинстве. За матч отметился тремя бросками по воротам и несколькими опасными моментами. Никита постоянно обострял, а еще много взаимодействовал с Барковым, с которым у них появляется «химия». При этом его игра еще далека до идеала: случаются и ошибки, он моментами суетится и, кажется, находится еще не в оптимальной физической форме. Кенневилль готов давать Гусеву время на адаптацию, тем более что «Флорида» решила вопрос по выходу в плей-офф и смело сейчас может экспериментировать.

Пока все новички «Пантерз» не проваливаются. С «Тампой» два очка набрал Сэм Беннетт, перешедший перед дедлайном из «Калгари». Форвард, для которого это был дебют в американской команде, отметился двумя голевыми передачами еще в первом периоде.

Официальный сайт НХЛ

Игра между командами из одного штата, как и большинство предыдущих в этом сезоне, получилась крайне упорной. «Тампа» раз за разом сокращала отставание в счете до одной шайбы и держала интригу. И это несмотря не на самое легкое время: «молнии» как минимум до 5 мая потеряли Стэмкоса. Без капитана и Кучерова первая тройка теперь выглядит слишком скромно. Но «Флориде» удалось удержать победный счет: за минуту до конца Дюклер забил в пустые ворота и поставил точку в матче. Василевский потерпел первое домашнее поражение в сезоне, пропустил четыре гола с 31 броска, что для главного претендента на «Везину» далеко не лучший показатель. Статистика Бобровского была чуть лучше в этот раз: 28 сэйвов из 31. Эта русская дуэль осталась за голкипером из Новокузнецка. У Андрея еще будет шанс поквитаться: командам осталось провести два матча друг с другом, ими они и завершат регулярный чемпионат.

Официальный сайт НХЛ