Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 18 апреля. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 18 апреля. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В гостевом матче против «Филадельфии» (6:3) Овечкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу, доведя число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 730. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). Всего в текущем сезоне у Овечкина 42 (24 гола + 18 передач) очка в 41 игре.
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Первой звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло, повторивший рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории НХЛ. Гостевой матч с «Миннесотой» (5:2) стал для 41-летнего форварда 1767-м в лиге, результативными действиями он не сумел отметиться. Всего в НХЛ Марло набрал 1196 (566+630) очков.