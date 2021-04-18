Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

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В гостевом матче против «Филадельфии» (6:3) Овечкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу, доведя число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 730. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). Всего в текущем сезоне у Овечкина 42 (24 гола + 18 передач) очка в 41 игре.

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Второй звездой дня признан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, он оформил хет-трик в домашнем матче против «Нью-Джерси» (6:3). 17 апреля Бучневичу исполнилось 26 лет, на его счету 40 очков (19+21) в сезоне.