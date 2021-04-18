Текущие события
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
Авангард
Хоккей. НХЛ
19:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
35
Хоккей. НХЛ
23:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
01:00
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
32
Хоккей. НХЛ
17.04
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
04
Все события
Фоторепортажи
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
26AMC Fight Nights 100 в Москве
11:29 (мск), источник: ТАСС

Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 18 апреля. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В гостевом матче против «Филадельфии» (6:3) Овечкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу, доведя число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 730. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). Всего в текущем сезоне у Овечкина 42 (24 гола + 18 передач) очка в 41 игре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой дня признан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич, он оформил хет-трик в домашнем матче против «Нью-Джерси» (6:3). 17 апреля Бучневичу исполнилось 26 лет, на его счету 40 очков (19+21) в сезоне.

Первой звездой стал нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло, повторивший рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории НХЛ. Гостевой матч с «Миннесотой» (5:2) стал для 41-летнего форварда 1767-м в лиге, результативными действиями он не сумел отметиться. Всего в НХЛ Марло набрал 1196 (566+630) очков.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Хет-трик в день рождения. Бучневич сам себе устроил праздник
«Капризов - голевая машина». Повторил рекорд клуба для новичков
Месси обновил рекорд по голам в финалах Кубка Испании
Первое очко Гусева за новый клуб. Никита помог победить чемпиона
«Урал» принимает Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
Уиттакер победил Гастелума в главном событии UFC Vegas 24
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь