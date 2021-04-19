Овечкина довели. Вместо исторического достижения ругался на судей и получил «-4»
Звено Бержерона вчистую переиграло ударную тройку «Вашингтона».
Звено Бержерона вчистую переиграло ударную тройку «Вашингтона».
Российские игроки «Вашингтона» устроили яркое шоу в предыдущем матче с «Филадельфией», забивали все — и Кузнецов, и Орлов, а Александр Овечкин сделал дубль, остановившись в одной шайбе от звания пятого снайпера в истории. Сегодня можно было ожидать покорения очередного исторического достижения, но «Бостон», особенно его первое звено, было решительно против.
«Вашингтон» вышел на игру немного сонным, в то время как «мишки» начали крайне агрессивно, выигрывали борьбу и практически не давали сопернику дотронуться до шайбы. Овечкину приходилось в основном отрабатывать в обороне и раздавать мощные хиты. Шанс расчехлить свою мощную пушку ему представился в большинстве, но к обоим броскам из левого круга вбрасывания Туукка Раск оказался готов. А затем лучшее меньшинство в лиге открыло счёт. Маршан поехал оказывать давление на Карлсона за чужими воротами, отобрал шайбу, Оши проехал мимо неё, а Бержерон подхватил, переложил на неудобную и шикарно разобрался с Ванечеком.
Через пару минут, уже в равных составах, «столичные» пропустили ещё — Клифтон отдал передачу от борта на подставление Давиду Крейчи. Только перед перерывом «Вашингтон» начал потихоньку просыпаться, и сразу же ход игры изменился. На этом порыве сработало второе звено — Бекстрём просочился мимо Макэвоя, прокинув шайбу у него между ног, и нанёс бросок, а Оши оказался первым на добивании.
Гол придал энергии гостям, и второй период они начали не в пример лучше, тем более «Бостон» подарил им ещё одно четырёхминутное большинство. На сей раз получилось не только не пропустить, но и забить два гола — сначала розыгрыш завершил Оши, а затем Манта, который, кстати, отличился в четвёртом матче подряд и установил клубный рекорд.
«Бостон» быстро сравнял счёт, а в концовке периода добавил ещё и вернул себе преимущество в две шайбы. Сначала Давид Крейчи выключил из игры Орлова, который бросился под шайбу, и на паузе прошил Ванечека. Затем Овечкина вообще довели — он наконец получил возможность нанести бросок, не забил, но расстроился не
В начале третьего периода капитан «столичных» выскочил со смены за спиной у соперников и убежал один на один с вратарём, но не смог переиграть Раска. Затем игра начала выходить
У первого звена «мишек» — четыре гола, а Овечкину придётся отложить покорение очередной снайперской вехи на другой раз.
Елена Кузнецова