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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкина довели. Вместо исторического достижения ругался на судей и получил «-4»

Звено Бержерона вчистую переиграло ударную тройку «Вашингтона».

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Российские игроки «Вашингтона» устроили яркое шоу в предыдущем матче с «Филадельфией», забивали все — и Кузнецов, и Орлов, а Александр Овечкин сделал дубль, остановившись в одной шайбе от звания пятого снайпера в истории. Сегодня можно было ожидать покорения очередного исторического достижения, но «Бостон», особенно его первое звено, было решительно против.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» вышел на игру немного сонным, в то время как «мишки» начали крайне агрессивно, выигрывали борьбу и практически не давали сопернику дотронуться до шайбы. Овечкину приходилось в основном отрабатывать в обороне и раздавать мощные хиты. Шанс расчехлить свою мощную пушку ему представился в большинстве, но к обоим броскам из левого круга вбрасывания Туукка Раск оказался готов. А затем лучшее меньшинство в лиге открыло счёт. Маршан поехал оказывать давление на Карлсона за чужими воротами, отобрал шайбу, Оши проехал мимо неё, а Бержерон подхватил, переложил на неудобную и шикарно разобрался с Ванечеком.

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Через пару минут, уже в равных составах, «столичные» пропустили ещё — Клифтон отдал передачу от борта на подставление Давиду Крейчи. Только перед перерывом «Вашингтон» начал потихоньку просыпаться, и сразу же ход игры изменился. На этом порыве сработало второе звено — Бекстрём просочился мимо Макэвоя, прокинув шайбу у него между ног, и нанёс бросок, а Оши оказался первым на добивании.

Гол придал энергии гостям, и второй период они начали не в пример лучше, тем более «Бостон» подарил им ещё одно четырёхминутное большинство. На сей раз получилось не только не пропустить, но и забить два гола — сначала розыгрыш завершил Оши, а затем Манта, который, кстати, отличился в четвёртом матче подряд и установил клубный рекорд.

У первого звена «Вашингтона» в атаке тем временем совсем не клеилось, тройка Бержерона переигрывала его вчистую. Овечкин заработал «-4» по итогам игры. Первый — на голе «Бостона» в меньшинстве. Второй — когда забивал Брэд Маршан. Овечкин мог перехватить передачу от Бержерона на пятачок, но не дотянулся клюшкой.
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«Бостон» быстро сравнял счёт, а в концовке периода добавил ещё и вернул себе преимущество в две шайбы. Сначала Давид Крейчи выключил из игры Орлова, который бросился под шайбу, и на паузе прошил Ванечека. Затем Овечкина вообще довели — он наконец получил возможность нанести бросок, не забил, но расстроился не из-за этого, а от того, что Макэвой безнаказанно уложил на лёд не владеющего шайбой Уилсона. Не успели «столичные» моргнуть, как звено Бержерона уже бежало три в одного против одного Орлова — такие шансы «Бостон» упускать не стал. Сразу же после гола Александр подъехал к судье и начал на него ругаться, а после окончания периода ещё долго пытался что-то ему втолковать.

В начале третьего периода капитан «столичных» выскочил со смены за спиной у соперников и убежал один на один с вратарём, но не смог переиграть Раска. Затем игра начала выходить из-под контроля. Стычки вспыхивали и до этого, но тут уровень жёсткости пополз вверх — Уилсон вырубал Курали на открытом льду, Хэтэуэй получил большой штраф за толчок на борт Тинорди. Каким-то чудом «мишки» не забили в пятиминутное большинство — Орлов вытащил шайбу с ленточки. Но шансы на спасение это не увеличило — Раск действовал уверенно и не собирался отдавать победу. Четвёртый «минус» Овечкин заработал, когда «Бостон» забивал в пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

У первого звена «мишек» — четыре гола, а Овечкину придётся отложить покорение очередной снайперской вехи на другой раз.

Елена Кузнецова

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Бостон Брюинз
6:3
2:1, 3:2, 1:0
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