Русский форвард забил первый гол в НХЛ назло судьям! Недавно у Кравцова отобрали шайбу, но он не сдался
У Панарина очередные две передачи.
У Панарина очередные две передачи.
Настойчивость — это то, без чего в НХЛ не пробиться. Как ни пытайтесь. И
Но людям свойственно меняться. Еще прошлым летом почти все, кто
Свой первый гол в НХЛ Кравцов забил еще в пятницу в ворота «Нью-Джерси». Да только Павел Бучневич, отдававший Виталию голевую передачу, всё и испортил. Соотечественник Кравцова зацепил коньком синюю линию, тем самым дав повод взять челлендж. Так шайбу новичка «Рейнджерс» отменили
Но Кравцов не расклеился, не опустил руки. Вместо этого он забил снова, но этот раз так, чтобы уже никто не посягнул на легитимность его гола. И снова пострадали «дьяволы»! На этот раз на помощь россиянину пришел Бретт Хауден. Кравцов идеально подстроился под передачу американца и породисто вогнал шайбу в ворота одним касанием. Это мы и называем настойчивостью.
К тому моменту, когда Кравцов праздновал одно из самых значимых событий в карьере, «Рейнджерс» уже вели в счете. Помог в этом гостям Артемий Панарин, который в составе первой спецбригады приложил руку к реализации большинства.
Но в составе «Нью-Джерси» нашелся паренек, который чуть было не испортил Кравцову этот праздник. Имя ему Михаил Мальцев. Сначала он забил сам, поборовшись на пятаке после дальнего броска Пи Кея Суббана, а затем помог отличиться партнеру по команде.
Впрочем, «Рейнджерс» все же довели дело до победы, а Панарин заработал второе очко в матче. Получилось оно довольно необычным. Артемий поспособствовал выходу Райана Строума один на один. Тот даже не бросал по воротам, но так как на американце фолили, а перед ним были уже пустые ворота, гол засчитали. Очки липнут к Хлебушку как магнитом.
Первый гол Кравцова не стал победным, но, безусловно, оказался важным для команды. С эстетикой тоже полный порядок: такие броски в касание — почерк больших мастеров. Осталось лишь поставить их на поток. А для этого, в свою очередь, нужно выцарапать больше игрового времени. Все это у Виталия впереди. Пока же он играет по 10 минут и пытается реализовать каждый шанс.
Дмитрий Ерыкалов