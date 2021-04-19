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09:57 (мск), источник: Sport24

Русский форвард забил первый гол в НХЛ назло судьям! Недавно у Кравцова отобрали шайбу, но он не сдался

У Панарина очередные две передачи.

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Настойчивость — это то, без чего в НХЛ не пробиться. Как ни пытайтесь. И какое-то время казалось, что именно ее то и не хватает Виталию Кравцову. Когда молодой россиянин сбегал из фарм-клуба «Рейнджерс» при первых трудностях, а затем возвращался в Америку из-за неудач в родном «Тракторе», хоккейным обществом это воспринималось не иначе как слабость.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но людям свойственно меняться. Еще прошлым летом почти все, кто более-менее знали Виталия, уверяли: он повзрослел. Сначала мы убедились в этом, наблюдая повзрослевшего Кравцова в черно-белого форме родного клуба. И вот, мы находим подтверждение этому тезису уже на примере его игры в Северной Америке.

Свой первый гол в НХЛ Кравцов забил еще в пятницу в ворота «Нью-Джерси». Да только Павел Бучневич, отдававший Виталию голевую передачу, всё и испортил. Соотечественник Кравцова зацепил коньком синюю линию, тем самым дав повод взять челлендж. Так шайбу новичка «Рейнджерс» отменили из-за офсайда.

Но Кравцов не расклеился, не опустил руки. Вместо этого он забил снова, но этот раз так, чтобы уже никто не посягнул на легитимность его гола. И снова пострадали «дьяволы»! На этот раз на помощь россиянину пришел Бретт Хауден. Кравцов идеально подстроился под передачу американца и породисто вогнал шайбу в ворота одним касанием. Это мы и называем настойчивостью.

Официальный сайт НХЛ

К тому моменту, когда Кравцов праздновал одно из самых значимых событий в карьере, «Рейнджерс» уже вели в счете. Помог в этом гостям Артемий Панарин, который в составе первой спецбригады приложил руку к реализации большинства.

Официальный сайт НХЛ

Но в составе «Нью-Джерси» нашелся паренек, который чуть было не испортил Кравцову этот праздник. Имя ему Михаил Мальцев. Сначала он забил сам, поборовшись на пятаке после дальнего броска Пи Кея Суббана, а затем помог отличиться партнеру по команде.

Официальный сайт НХЛ

Впрочем, «Рейнджерс» все же довели дело до победы, а Панарин заработал второе очко в матче. Получилось оно довольно необычным. Артемий поспособствовал выходу Райана Строума один на один. Тот даже не бросал по воротам, но так как на американце фолили, а перед ним были уже пустые ворота, гол засчитали. Очки липнут к Хлебушку как магнитом.

Официальный сайт НХЛ

Первый гол Кравцова не стал победным, но, безусловно, оказался важным для команды. С эстетикой тоже полный порядок: такие броски в касание — почерк больших мастеров. Осталось лишь поставить их на поток. А для этого, в свою очередь, нужно выцарапать больше игрового времени. Все это у Виталия впереди. Пока же он играет по 10 минут и пытается реализовать каждый шанс.

Дмитрий Ерыкалов

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