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10:08 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» уступила «Тампе» в матче НХЛ. Свечников отличился в третьей игре подряд

ТАСС, 20 апреля. «Тампа» обыграла «Каролину» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе «Тампы» отличились Алекс Киллорн (15-я минута), Брэйден Пойнт (23) и Янни Гурд (63). У «Каролины» шайбы забросили Андрей Свечников (31) и Брэди Скжей (42).

Свечников забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне, отличившись в третьей игре подряд, и набрал 32 очка (13 голов + 19 передач) в 44 матчах. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков, его одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться.

Официальный сайт НХЛ

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 62 очка в 45 матчах. «Каролина» располагается на первой позиции с 63 очками за 44 игры. Следующий матч команды проведут 21 апреля в Тампе.

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