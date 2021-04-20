Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» в серии буллитов. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2, в составе «Сан-Хосе» отличились Николай Кныжов (10-я минута), забросивший вторую шайбу в НХЛ, и Ноа Грегор (21). У «Вегаса» дубль оформил Марк Стоун (22, 44).

Официальный сайт НХЛ

«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 66 очков в 45 матчах. «Сан-Хосе» идет шестым с 41 очком за 45 игр. Следующую встречу команды проведут 22 апреля в Лас-Вегасе.

Марло был выбран «Сан-Хосе» на драфте 1997 года под общим вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 196 очков (50-е место в истории), забросив 566 шайб (23-е место). Марло на протяжении большей части карьеры защищал цвета «Сан-Хосе» — с 2017 по 2019 год он играл за «Торонто», а также провел восемь матчей в составе «Питтсбурга» в концовке прошлого сезона. Канадец — рекордсмен «Сан-Хосе» по числу голов и набранных очков, также он дважды номинировался на премию «Леди Бинг Трофи», которая вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В составе сборной Канады Марло выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.