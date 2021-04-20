Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
42
Все события
Фоторепортажи
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
10:35 (мск), источник: ТАСС

Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ

ТАСС, 20 апреля. Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча с «Вегасом» стала для 41-летнего форварда 1768-й в лиге, Хоу провел 1 767 матчей.

Наверх
Источник: AP 2020

«Вегас» обыграл «Сан-Хосе» в серии буллитов. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2, в составе «Сан-Хосе» отличились Николай Кныжов (10-я минута), забросивший вторую шайбу в НХЛ, и Ноа Грегор (21). У «Вегаса» дубль оформил Марк Стоун (22, 44).

Официальный сайт НХЛ

«Вегас» занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 66 очков в 45 матчах. «Сан-Хосе» идет шестым с 41 очком за 45 игр. Следующую встречу команды проведут 22 апреля в Лас-Вегасе.

Марло был выбран «Сан-Хосе» на драфте 1997 года под общим вторым номером. За это время он набрал в регулярных чемпионатах 1 196 очков (50-е место в истории), забросив 566 шайб (23-е место). Марло на протяжении большей части карьеры защищал цвета «Сан-Хосе» — с 2017 по 2019 год он играл за «Торонто», а также провел восемь матчей в составе «Питтсбурга» в концовке прошлого сезона. Канадец — рекордсмен «Сан-Хосе» по числу голов и набранных очков, также он дважды номинировался на премию «Леди Бинг Трофи», которая вручается игроку, продемонстрировавшему образец честной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

В составе сборной Канады Марло выигрывал золотые медали на Олимпиадах 2010 и 2014 годов, на чемпионате мира 2003 года и Кубке мира 2004 года.

Горди Хоу четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта» (1950, 1952, 1954, 1955). Он является старейшим игроком, который выходил на лед в матче НХЛ (52 года и 11 дней). В его честь назван «хет-трик Горди Хоу», когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, отдает голевую передачу и участвует в драке. Он умер 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет.

Читайте также
Вегас Голден Найтс
3:2Б
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Капризов сокрушил рекорд американского клуба
Перес: Создание Суперлиги позволит спасти футбол
95-килограммовый россиянин из НХЛ уложил соперника на лед: видео
Бобровский в пятый раз обыграл «Коламбус»
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» в матче чемпионата Англии
«Каролина» уступила «Тампе». Свечников забил в 3-й игре подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь