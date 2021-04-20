Капризов сокрушил рекорд американского клуба! В истории «Миннесоты» не было новичка круче русской звезды

Перед очередным матчем против «Аризоны» перед звездой «Миннесоты» Кириллом Капризовым стояло сразу несколько локальных задач:

Превзойти клубный рекорд Мариана Габорика по количеству очков для новичков;

Оторваться от своего главного преследователя в борьбе за «Колдер Трофи» Джейсона Робертсона, который в последних матчах все активнее преследует русского нападающего.

Для обеих задач соперник подходил идеально: в 6 встречах против «Койотис» в этом сезоне Капризов набрал 8 (3+5) очков. В очередной игре с одной из задач он все-таки справился.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a05acceed0314fb46c0f" data-vnd="a05acceed0314fb46c0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a05acceed0314fb46c0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В первые минуты встречи команды Токкета и Эвасона играли практически без ворот и соревновались в скорости. Поменять характер матча удалось гостям, которые ближе к середине периода получили в свое распоряжение первое большинство и открыли счет: Фиала и Бонино вывели на бросок Капризова, расстрелявшего Дарси Кемпера и выполнившего первую задачу. Теперь русский форвард является абсолютным рекордсменом своего клуба по очкам в дебютном сезоне. В запасе у Кирилла есть еще 12 матчей, чтобы сделать свой рекорд вечным.

«Аризона» огрызнулась шайбой Фишера, но на расклад сил в этом матче это не сильно повлияло: «Уйалд» действовали с запасом, спокойно и методично идя к очередной победе над «койотами» в этой регулярке.

Официальный сайт НХЛ

Со второй задачей у русского форварда «Миннесоты» пока не ладилось: Роберстон к тому моменту тоже забросил шайбу в параллельной встрече, поэтому чтобы оторваться от ближайшего конкурента в погоне за призом лучшему новичку сезона, Кириллу было необходимо приложить сверхусилия. И наш соотечественник старался изо всех сил: второй период начался с опасного момента, который создал русский форвард. Без каких-либо проблем уйдя от защитника, Капризов создал стопроцентный момент Сперджену, но тот не сумел бросить мимо вратаря.

«Миннесота» в целом взвинтила темп и стала действовать гораздо быстрее, поэтому очередная шайба в исполнении команды Эвасона была лишь вопросом времени. И в дебюте второй двадцатиминутки Фолиньо и Гринвэй мастерски разыграли выход «2 в 1», выведя «дикарей» вперед.

Официальный сайт НХЛ

У Капризова в этом сезоне было достаточно матчей, в которых он действовал не броско и был не слишком заметен. Но встреча в ночь с понедельника на вторник по московскому времени — не тот случай: Кирилл отрывался от соперников за счет одной лишь работы ног, мастерски укрывал шайбу корпусом и не только искал, но и находил партнеров выверенными и точными передачами. Однако, сделав ставку на эффектность, звезда «Миннесоты» позабыла об эффективности: очередное удаление «Койотис» бригада большинства во главе с Капризовым реализовать не сумела. Но тут, в очередной раз, восходящей звезде НХЛ помогли партнеры: Юханссон после выстрела Мэтта Дамбы шикарно сработал на добивании.

Не прошло и пары минут, как Сауси мощно зарядил от синей и мог доводить счет до неприличного, но шайбу отменили из-за помехи вратарю. Впрочем, в дальнейшем «Миннесота» еще найдет возможность пробить Кемпера.

Однако сначала команда Рика Токкета предприняла попытку вернуться в игру: Сутер ошибся на выходе из собственной зоны и дал сопернику возможность провести позиционную атаку, точку в которой поставил мощный выстрел Алекса Голигоски от синей — 3:2.

Официальный сайт НХЛ

На этот выпад у «Уайлд» был свой ответ: Фиала броском с ползоны подпортил Кемперу и без того не слишком завидную статистику в этой встрече.

Официальный сайт НХЛ

Последнее слово в этом матче сказал Юнас Бродин, поразивший уже пустые ворота «койотов» и превративший последние минуты встречи в чистую формальность.

Что касается Капризова, то хоть он и выполнил лишь 50% задач на этот матч, его все равно можно занести нашему соотечественнику в актив. Кирилл добился главного: побил рекорд словацкого нападающего и снял с себя повышенное давление, которое на него оказывалось в последние недели. Теперь лидер «Миннесоты» может сконцентрироваться на «Колдер Трофи» и начать подготовку к первому плей-офф НХЛ в карьере.