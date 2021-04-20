Бобровский в пятый раз обыграл «Коламбус». «Флорида» станет сенсацией в плей-офф?
На «мундиров» стало жалко смотреть. А «пантеры» могут выиграть свой дивизион.
На «мундиров» стало жалко смотреть. А «пантеры» могут выиграть свой дивизион.
Нынешний сезон для «Коламбуса» рискует стать одним из самых разочаровывающих в клубной истории, несмотря на то что особых успехов у «мундиров» пока и не было за всё время их существования. Начиналось всё с
К слову, сменщиком Бобровского в этом матче был Спенсер Найт, который впервые был «поднят» в основной состав. В этот день 21-летний голкипер, выбранный в первом раунде драфта-2019, праздновал свой день рождения, но Сергей Бобровский не дал ему возможности выйти на лёд. Россиянин отыграл очень уверенно, отразив 34 броска, и в пятый раз победил своих бывших одноклубников из «Коламбуса» во главе с Тортореллой.
Всё, что смог предложить в этот вечер обескровленный «Коламбус» команде Бобровского, — это вялая погоня на протяжении всей игры. «Пантеры» без особых проблем прибрали инициативу к рукам, чему активно способствовали грубые ошибки «Блю Джекетс» в обороне — чего стоит, например, первый гол Фрэнка Ватрано, которого просто забыли на пятачке.
При счёте 2:0 в пользу «Флориды» гости попытались взбодриться дракой, но бой Сэма Беннетта и Гэвина Байройтера не принёс «мундирам» должного импульса. Игрок «Пантерз» в этом коротком «танце» был как минимум не хуже оппонента.
«Если не считать восьми или десяти минут во втором периоде, я думал, что мы провели довольно хороший хоккейный матч, — сказал тренер “Колумбуса” Джон Торторелла. — Начали быстро… Но все равно проиграли». Поражение продлило безвыигрышную серию «Джекетс» до шести матчей, что стало самый продолжительным неудачным отрезком «Коламбуса» в сезоне.
«Флорида» же одержала третью победу в четырёх последних матчах и продолжает бороться за первое место в своём дивизионе, где разгорелась нешуточная борьба. У «пантер» и лидирующей «Каролины» в настоящий момент по 63 очка, но хоккеисты «Харрикейнз» имеют два матча в запасе. Впереди у команд два очных поединка, в которых и может решиться судьба первой строчки, а следовательно, более благоприятного расклада в первом раунде
«За всю свою история “Флорида” знала только одну вещь — это проигрыш. После чудесного выхода в финал Кубка Стэнли в сезоне-1995/1996, они выиграли только 7 матчей в
Максим Замятин