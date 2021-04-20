Бобровский в пятый раз обыграл «Коламбус». «Флорида» станет сенсацией в плей-офф?

Нынешний сезон для «Коламбуса» рискует стать одним из самых разочаровывающих в клубной истории, несмотря на то что особых успехов у «мундиров» пока и не было за всё время их существования. Начиналось всё с обмена-блокбастера Пьера-Люка Дюбуа и Патрика Лайне, который тут же попал в тиски Джона Тортореллы. Казалось, что «мундиры» смогут выправить ситуацию и будут соответствовать статусу команды-середняка, способной регулярно «покусывать» фаворитов, но вышло иначе. Встреча с «Флоридой» и своим бывшим стартёром Сергеем Бобровским принесла «Коламбусу» шестое поражение подряд и последнее место в Центральном дивизионе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a05acceed0314fb46c0f" data-vnd="a05acceed0314fb46c0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a05acceed0314fb46c0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, сменщиком Бобровского в этом матче был Спенсер Найт, который впервые был «поднят» в основной состав. В этот день 21-летний голкипер, выбранный в первом раунде драфта-2019, праздновал свой день рождения, но Сергей Бобровский не дал ему возможности выйти на лёд. Россиянин отыграл очень уверенно, отразив 34 броска, и в пятый раз победил своих бывших одноклубников из «Коламбуса» во главе с Тортореллой.

Всё, что смог предложить в этот вечер обескровленный «Коламбус» команде Бобровского, — это вялая погоня на протяжении всей игры. «Пантеры» без особых проблем прибрали инициативу к рукам, чему активно способствовали грубые ошибки «Блю Джекетс» в обороне — чего стоит, например, первый гол Фрэнка Ватрано, которого просто забыли на пятачке.

При счёте 2:0 в пользу «Флориды» гости попытались взбодриться дракой, но бой Сэма Беннетта и Гэвина Байройтера не принёс «мундирам» должного импульса. Игрок «Пантерз» в этом коротком «танце» был как минимум не хуже оппонента.

«Если не считать восьми или десяти минут во втором периоде, я думал, что мы провели довольно хороший хоккейный матч, — сказал тренер “Колумбуса” Джон Торторелла. — Начали быстро… Но все равно проиграли». Поражение продлило безвыигрышную серию «Джекетс» до шести матчей, что стало самый продолжительным неудачным отрезком «Коламбуса» в сезоне.

«Флорида» же одержала третью победу в четырёх последних матчах и продолжает бороться за первое место в своём дивизионе, где разгорелась нешуточная борьба. У «пантер» и лидирующей «Каролины» в настоящий момент по 63 очка, но хоккеисты «Харрикейнз» имеют два матча в запасе. Впереди у команд два очных поединка, в которых и может решиться судьба первой строчки, а следовательно, более благоприятного расклада в первом раунде плей-офф. Вместе с этим нынешний состав «Флориды» уже называют лучшим за всю 27-летнюю историю клуба, а при некотором везении южане могут стать одной из сенсаций предстоящего плей-офф.

Официальный сайт НХЛ

«За всю свою история “Флорида” знала только одну вещь — это проигрыш. После чудесного выхода в финал Кубка Стэнли в сезоне-1995/1996, они выиграли только 7 матчей в плей-офф, что хуже чем у несуществующей нынче “Атланты”. Нынешний состав может быть лучшим для “Флориды” за всю историю клуба, и здесь такая оценка вполне применима. На данный момент “пантеры” набирают 0,67 очка за игру, что является лучшим показателем в истории: при сезоне из 82 матчей они могли бы набрать 111 очков. У команды есть то, что должно стать огромным преимуществом в ближайшие годы, — это дуэт Баркова и Юбердо. А Сергей Бобровский будет продолжать оставаться в центре внимания, потому что игра вратаря очень важна в плей-офф. Он находится на втором году своего грандиозного семилетнего контракта. Он явно тот хоккеист, на которого команда хочет опереться. За последние полтора месяца он прибавил, но пока Сергей всё ещё не тот, кто стоит $ 10 млн в год. Сможет ли он вернуться на свой уровень в плей-офф? Показательно, что клуб не отдал в дедлайн Криса Дриджера, у которого заканчивается контракт, в нём явно видят ценность в краткосрочной перспективе. Есть много причин верить в эту “Флориду”. Вероятно, для успешного выступления в Кубке Стэнли “пантерам” придётся пройти через “Каролину” или “Тампу”. Если во вратарских делах будет порядок, это может стать возможным, и тогда “Флорида” станет настоящим претендентом», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Грец.