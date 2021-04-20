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11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

95-килограммовый россиянин из НХЛ уложил соперника на лед и вывел его из игры

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Александр Романов уложил соперника Хайра Джуджхара из «Эдмонтон Ойлерс» на лед в матче регулярного чемпионата. Видео доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

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Источник: AP 2020

Инцидент произошел при счете 0:0. 95-килограммовый россиянин применил силовой прием к сопернику, после чего Джуджхар начал шататься и чуть не упал на лед. В итоге партнеры и арбитры вывели канадца из игры и отправили его в раздевалку. Встреча завершилась победой «Ойлерс» со счетом 4:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В январе Романов повторил достижение 21-летней давности и стал третьим защитником «Канадиенс», сделавшим результативную передачу в первом матче сезона и одновременно в первой встрече в лиге в карьере.

Официальный сайт НХЛ

21-летний Романов стал игроком «Монреаля» в межсезонье. До этого он выступал за московский ЦСКА, став с командой обладателем Кубка Гагарина.

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Эдмонтон Ойлерз
4:1
0:0, 0:1, 4:0
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