95-килограммовый россиянин из НХЛ уложил соперника на лед и вывел его из игры

Инцидент произошел при счете 0:0. 95-килограммовый россиянин применил силовой прием к сопернику, после чего Джуджхар начал шататься и чуть не упал на лед. В итоге партнеры и арбитры вывели канадца из игры и отправили его в раздевалку. Встреча завершилась победой «Ойлерс» со счетом 4:1.