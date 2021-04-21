Передача Гусева помогла «Флориде» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

В составе «Флориды» шайбы забросили Александр Барков (7-я минута), Сэм Беннетт (8, 28), Райан Ломберг (36) и Джонатан Юбердо (37). У «Коламбуса» отличился Джек Рославик (17).

Нападающий «Флориды» Никита Гусев отметился голевой передачей, которая стала второй в четырех матчах за команду. Олимпийский чемпион 11 апреля подписал контракт с «Флоридой» до конца сезона. Начал текущий сезон он в «Нью-Джерси», где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт.

Официальный сайт НХЛ