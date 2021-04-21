Панарин пережил унижение в дерби Нью-Йорка. Его «Рейнджерс» получили 1:6, у Хлебушка и Бучневича — «-5» на двоих
Русские лидеры «Рейнджерс» растворились на льду.
Русские лидеры «Рейнджерс» растворились на льду.
«Как бы команда Панарина хорошо ни выглядела, в оставшихся матчах ей предстоит встретиться с “Айлендерс”, “Питтсбургом” и “Вашингтоном”. Безусловно, “Рейнджерс” — красивая команда, но то количество очков, которое они потеряли в первой половине сезона, уже вряд ли можно компенсировать теми матчами, что у них остались. Четверка в Восточном дивизионе уже практически определена, и, на мой взгляд, “Рейнджерс”
Перед матчем в ночь со вторника на среду по московскому времени отставание команды Панарина от «Бостона», замыкающего четверку сильнейших Восточного дивизиона, составляло всего 4 очка. Да, подопечные Кэссиди имеют еще 2 матча в запасе, но до конца сезона у «синерубашечников» оставалось еще 11 встреч: если брать очки в 80% из них, то чудо вполне может произойти.
Первой, кто падет от клюшек борющихся за попадание в решающую часть сезона «рейнджеров», должна была стать дружина Барри Тротца. Но это лишь в теории. На практике все сложилось совершенно иначе.
В первом периоде главными действующими лицами на льду стали вратари. Причем дуэль Шестеркина и Варламова происходит в этом сезоне далеко не в первый раз: до этого момента они встречались дважды, и в обоих случаях победу одерживал голкипер, выступающий в НХЛ уже на протяжении тринадцати сезонов. И на этот раз Варламов быстро дал понять, что ревашнш вратарю «Рейнджерс» не светит.
Поначалу команда Куинна смотрелась поинтереснее соперника: привычная глазу болельщиков «синерубашечников» комбинационная игра, высокие скорости и бесконечные попытки вскрыть ворота Варламова путем незамысловатых действий, с нейтрализацией которых наш соотечественник не имел никаких проблем. Чего не скажешь о его визави: под конец периода «Айлендерс» взвинтили темп, зажали соперника в его зоне, заставили отбрасываться и вскоре открыли счет в матче: Джошу Бейли ассистировал
Что нужно было делать парням Куинна в такой ситуации?
Но этот план провалился уже на старте второго периода: в первые 5 минут хозяева отличились дважды. Сначала Ледди прострелил на пятак, а Нельсон изящно подставил клюшку. Среагировать Шестеркину было нереально.
А затем «Айлендерс», в отличие от соперника, сумели реализовать большинство: отличился Бовелье.
Джокером гостей мог стать один из лучших бомбардиров лиги Артемий Панарин, но Хлебушек в этой встрече выглядел неважно: у лидера «Рейнджерс» отсутствовала привычная легкость и абсолютно ничего не получалось в атаке.
Тем не менее, усилиями Брэндана Смита, после передачи Кравцова выстрелившего от синей с кистей, «синерубашечники» сумели отыграть одну шайбу — 3:1.
Ну, а в третьем периоде началось форменное избиение команды Панарина. Даже несмотря на перестановки Куинна в звеньях (коуч отрядил Панарина в звено к Зибанежаду и Бучневичу, но быстро вернул все в первоначальный вид), «Айлендерс» сумели еще трижды огорчить Шестеркина.
Четвертую шайбу забросил Пажо: защитники гостей безалаберно сыграли при выходе из своей зоны, чем канадец и воспользовался, расстреляв ворота соперника с ползоны.
Напоследок парни Тротца еще дважды поразили ворота русского голкипера «Рейнджерс»: по разу отличились Бейли и Эберле.
После столь безвольного поражения перспективы команды Панарина, на пару с Бучневичем заработавшим этим вечером «-5», попасть в
Максим Самарцев