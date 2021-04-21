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10:08 (мск), источник: Sport24

Панарин пережил унижение в дерби Нью-Йорка. Его «Рейнджерс» получили 1:6, у Хлебушка и Бучневича — «-5» на двоих

Русские лидеры «Рейнджерс» растворились на льду.

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«Как бы команда Панарина хорошо ни выглядела, в оставшихся матчах ей предстоит встретиться с “Айлендерс”, “Питтсбургом” и “Вашингтоном”. Безусловно, “Рейнджерс” — красивая команда, но то количество очков, которое они потеряли в первой половине сезона, уже вряд ли можно компенсировать теми матчами, что у них остались. Четверка в Восточном дивизионе уже практически определена, и, на мой взгляд, “Рейнджерс” все-таки останутся без плей-офф», — высказывал на днях свое мнение относительно шансов на попадание «Рейнджерс» в розыгрыш Кубка Стэнли комментатор НХЛ Сергей Федотов.

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Перед матчем в ночь со вторника на среду по московскому времени отставание команды Панарина от «Бостона», замыкающего четверку сильнейших Восточного дивизиона, составляло всего 4 очка. Да, подопечные Кэссиди имеют еще 2 матча в запасе, но до конца сезона у «синерубашечников» оставалось еще 11 встреч: если брать очки в 80% из них, то чудо вполне может произойти.

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Первой, кто падет от клюшек борющихся за попадание в решающую часть сезона «рейнджеров», должна была стать дружина Барри Тротца. Но это лишь в теории. На практике все сложилось совершенно иначе.

В первом периоде главными действующими лицами на льду стали вратари. Причем дуэль Шестеркина и Варламова происходит в этом сезоне далеко не в первый раз: до этого момента они встречались дважды, и в обоих случаях победу одерживал голкипер, выступающий в НХЛ уже на протяжении тринадцати сезонов. И на этот раз Варламов быстро дал понять, что ревашнш вратарю «Рейнджерс» не светит.

Поначалу команда Куинна смотрелась поинтереснее соперника: привычная глазу болельщиков «синерубашечников» комбинационная игра, высокие скорости и бесконечные попытки вскрыть ворота Варламова путем незамысловатых действий, с нейтрализацией которых наш соотечественник не имел никаких проблем. Чего не скажешь о его визави: под конец периода «Айлендерс» взвинтили темп, зажали соперника в его зоне, заставили отбрасываться и вскоре открыли счет в матче: Джошу Бейли ассистировал Жан-Габриэль Пажо.

Официальный сайт НХЛ

Что нужно было делать парням Куинна в такой ситуации? Во-первых, отодвинуть игру от своих ворот и попытаться перехватить инициативу. Панарину и компании ни в коем случае нельзя было допустить ситуации, при которой «островитяне» обеспечат себе достаточное преимущество в счете и закроются: по игре в обороне команда Тротца — одна из лучших в лиге (меньше них в этом сезоне пропустили только «Колорадо» и «Вегас»).

Во-вторых, увеличить активность под воротами Варламова, закрывать ему обзор и чаще доводить до него шайбу, заставляя голкипера «Айлендерс» чувствовать напряжение в каждой атаке.

Но этот план провалился уже на старте второго периода: в первые 5 минут хозяева отличились дважды. Сначала Ледди прострелил на пятак, а Нельсон изящно подставил клюшку. Среагировать Шестеркину было нереально.

Официальный сайт НХЛ

А затем «Айлендерс», в отличие от соперника, сумели реализовать большинство: отличился Бовелье.

Официальный сайт НХЛ

Джокером гостей мог стать один из лучших бомбардиров лиги Артемий Панарин, но Хлебушек в этой встрече выглядел неважно: у лидера «Рейнджерс» отсутствовала привычная легкость и абсолютно ничего не получалось в атаке.

Тем не менее, усилиями Брэндана Смита, после передачи Кравцова выстрелившего от синей с кистей, «синерубашечники» сумели отыграть одну шайбу — 3:1.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а в третьем периоде началось форменное избиение команды Панарина. Даже несмотря на перестановки Куинна в звеньях (коуч отрядил Панарина в звено к Зибанежаду и Бучневичу, но быстро вернул все в первоначальный вид), «Айлендерс» сумели еще трижды огорчить Шестеркина.

Четвертую шайбу забросил Пажо: защитники гостей безалаберно сыграли при выходе из своей зоны, чем канадец и воспользовался, расстреляв ворота соперника с ползоны.

Официальный сайт НХЛ

Напоследок парни Тротца еще дважды поразили ворота русского голкипера «Рейнджерс»: по разу отличились Бейли и Эберле.

После столь безвольного поражения перспективы команды Панарина, на пару с Бучневичем заработавшим этим вечером «-5», попасть в плей-офф обросли еще более густым слоем тумана, чем раньше. Временами оборона «синерубашечников» была похожа на проходной двор, а лидеры клуба ничем не сумели помочь своей команде в атаке: и Панарин, и Бучневич, и Зибанежад были лишь бледной тенью самих себя. Еще пара таких матчей, и предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли точно пройдет без одной из самых зрелищных команд НХЛ.

Максим Самарцев

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6:1
1:0, 2:1, 3:0
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