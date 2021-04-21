«Даллас» обыграл «Детройт» в матче НХЛ. Гурьянов отдал голевую передачу

В составе победителей отличились Таннер Керо (3-я минута), Джейсон Робертсон (6), Джо Павелски (15), Джейми Олексяк (44), Блейк Комо (60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Валлтери Филппула (45) и Дилан Ларкин (57).

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отдал голевую передачу, набрав 25-е очко (девять голов + 16 передач) в 45 матчах текущего сезона. Нападающий «Детройта» Владислав Наместников не сумел отличиться.

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«Даллас» одержал четвертую победу подряд и занимает пятую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 50 очков в 45 матчах. «Детройт» находится на седьмой позиции с 39 очками за 48 игр. Следующую встречу команды проведут 23 апреля в Детройте.