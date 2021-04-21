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11:42 (мск), источник: Sport24

Русского вратаря подставили в США. Василевского бросили на второй матч за 2 дня, а его партнеры ошибались всю игру

В итоге — 1:4 от «Каролины».

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Источник: AP 2020

Такого не было больше трех лет. В ночь со вторника на среду по московскому времени главный тренер «Тампы» Джон Купер впервые с ноября 2017 года решил загрузить вратаря Андрея Василевского второй игрой за два дня. Накануне «Лайтнинг» при активной помощи российского кипера обыграли «Каролину» в овертайме, но коуч решил, что претендент на «Везина Трофи» очень нужен ему и в повторной встрече с «Харрикейнз». Неужели «молний» так волнует победа в дивизионе, за которую прямо сейчас борются обе команды?

Во время загрузки произошла ошибка.

Но это были не все подарки от команды для Василевского в этот день. Партнеры тоже решили проверить Андрея по полной, устроив откровенный бардак при обороне собственных ворот. Во многих эпизодах вратарь подчищал их ошибки. Например, когда шайбу в своей зоне терял Энтони Сирелли.

Или когда Эрик Чернак легко отдавал хоккейный снаряд сопернику, а Виктор Хедман не успевал помешать Эрику Стаалу исполнить выход «один в ноль».

Но Василевский не всесилен, что и доказал второй кряду матч против «ураганов». Особенно без нормальной помощи полевых игроков. Смотрим первый гол «Каролины» — хоккеисты «Тампы» просто бросают на собственном пятаке Нино Неидеррайтера и тот расстреливает россиянина.

Официальный сайт НХЛ

А это гол номер два. Янни Гурд так занят выяснением отношений со Стаалом, что, кажется, забыл о происходящем на площадке. А вот форвард «Каролины» никакого внимания на многочисленные тычки от нападающего «Лайтнинг» решил не обращать — дождался броска от синей и подправил шайбу в ворота. Гурд же еще и помещал Василевскому своей суетой, закрыв ему обзор.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а это еще одна потеря в собственной зоне от Чернака и третья шайба «Харрикейнз».

Официальный сайт НХЛ

После матча Купер сказал, что второй матч за два дня для Василевского — это часть командного плана, а этот опыт в ближайшее время может повториться. А вот Брэйден Поинт признался, что должной поддержки хоккеисты «Лайтнинг» своему киперу не оказали. Что же, возможно, таким образом «Тампа» готовит Андрея к марафону плей-офф. Узнаем совсем скоро: до розыгрыша Кубка Стэнли осталось порядка месяца.

Артём Гаев

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Тампа-Бэй Лайтнинг
1:4
0:0, 1:3, 0:1
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