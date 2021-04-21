Шикарный матч в НХЛ! «Питтсбург» вёл 6:0 и чуть не проиграл, пропустив 6 голов за период
«Нью-Джерси» пропускал с центра площадки, а потом чуть не организовал величайший камбэк в истории лиги.
«Нью-Джерси» пропускал с центра площадки, а потом чуть не организовал величайший камбэк в истории лиги.
Это был шикарный матч, который невозможно объяснить никакими логическими выкладками. Вернее, выкладка была такая: «Питтсбург» стал первой командой в истории, кто смог выиграть матч, пропустив 6 шайб в третьем периоде (в 137 случаях до этого у таких команд были поражения). Если бы «пингвины» проиграли, имея такое гигантское преимущество, добытое в первые 40 минут матча, то отмыться от такого позора команде Сидни Кросби не удалось бы ещё очень долго.
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«Соперник напомнил, что концовка сезона будет напряжённой, а
Уже к девятой минуте «Питтсбург» забил три гола в ворота гостей, которые играли на редкость пассивно. Третья шайба, пропущенная стартовым вратарём «Нью-Джерси» Скоттом Уэджвудом, и вовсе стала настоящим курьёзом: защитник «Пингвинз» Брайан Дюмулен и не думал забивать, сделав простой вброс в чужую зону с центра площадки. Однако голкипер действовал так неудачно, что запустил «лягушку» в собственные ворота.
Во втором периоде «дьяволы» поменяли вратаря, выпустив в «рамку» Аарона Делла, но это никак не помогло исправить ситуацию на льду. К концу двадцатиминутки счёт стал 6:0 в пользу «Питтсбурга», и вряд ли нашёлся на Земле болельщик «Дэвилз», который смог бы предсказать последующие события. А они оказались такими: к середине третьего периода «Нью-Джерси» отыграл половину голевого дефицита, сумев забить в большинстве, меньшинстве и равных составах.
После шайбы Кросби хоккеисты «Нью-Джерси» не бросили играть, а забили ещё трижды, и, если бы после шестого гола «Дэвилз» оставалось чуть больше времени, хозяева вряд ли удержали победный счёт.
«Никогда не видел и не переживал ничего подобного! Это не самый простой момент для нас. Не уверен, что даю вам адекватный ответ, но уж как есть. Не хотел ли я заменить вратаря в третьем периоде? Нет, нет и нет», — сказал после матча Майк Салливан, чьё состояние легко понять.
«Ну, если бы мы реализовали некоторые моменты в начале матча, то могли бы забить 9 или 10 голов», — задумчиво сказал визави Салливана Линди Рафф. «Когда проигрываешь 0:6, то играть куда проще. Хотя… проигрывать 0:6 в НХЛ — это стыдно», — резюмировал молодой талант «Нью-Джерси» Джек Хьюз.
Так или иначе, но поражение от «Пингвинз» официально лишило «дьяволов» шансов на попадание в
Максим Замятин