Шикарный матч в НХЛ! «Питтсбург» вёл 6:0 и чуть не проиграл, пропустив 6 голов за период

Это был шикарный матч, который невозможно объяснить никакими логическими выкладками. Вернее, выкладка была такая: «Питтсбург» стал первой командой в истории, кто смог выиграть матч, пропустив 6 шайб в третьем периоде (в 137 случаях до этого у таких команд были поражения). Если бы «пингвины» проиграли, имея такое гигантское преимущество, добытое в первые 40 минут матча, то отмыться от такого позора команде Сидни Кросби не удалось бы ещё очень долго.

В каком-то смысле хоккеистам «Пингвинз» повезло — они и публику заметно позабавили, и два важнейших очка в копилку положили, однако вряд ли болельщики «Питтсбурга» скажут им спасибо за такую победу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d8a3f4be0df319dddd32" data-vnd="d8a3f4be0df319dddd32" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d8a3f4be0df319dddd32" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Соперник напомнил, что концовка сезона будет напряжённой, а плей-офф уже близок», — отметил обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Сет Рорабо, хотя в раздевалке «Питтсбурга» наверняка звучали куда менее лицеприятные слова.

Уже к девятой минуте «Питтсбург» забил три гола в ворота гостей, которые играли на редкость пассивно. Третья шайба, пропущенная стартовым вратарём «Нью-Джерси» Скоттом Уэджвудом, и вовсе стала настоящим курьёзом: защитник «Пингвинз» Брайан Дюмулен и не думал забивать, сделав простой вброс в чужую зону с центра площадки. Однако голкипер действовал так неудачно, что запустил «лягушку» в собственные ворота.

Во втором периоде «дьяволы» поменяли вратаря, выпустив в «рамку» Аарона Делла, но это никак не помогло исправить ситуацию на льду. К концу двадцатиминутки счёт стал 6:0 в пользу «Питтсбурга», и вряд ли нашёлся на Земле болельщик «Дэвилз», который смог бы предсказать последующие события. А они оказались такими: к середине третьего периода «Нью-Джерси» отыграл половину голевого дефицита, сумев забить в большинстве, меньшинстве и равных составах.

Если бы не последовавший за этим гол Сидни Кросби, «Питтсбург» мог бы анекдотическим образом лишиться своей победы, но капитан спас «пингвинов» от настоящего позора. Впрочем, в тот момент ещё казалось, что это лишь непонятная расслабленность и счёт 7:3 вполне годится под определение уверенной победы.

После шайбы Кросби хоккеисты «Нью-Джерси» не бросили играть, а забили ещё трижды, и, если бы после шестого гола «Дэвилз» оставалось чуть больше времени, хозяева вряд ли удержали победный счёт.



«Никогда не видел и не переживал ничего подобного! Это не самый простой момент для нас. Не уверен, что даю вам адекватный ответ, но уж как есть. Не хотел ли я заменить вратаря в третьем периоде? Нет, нет и нет», — сказал после матча Майк Салливан, чьё состояние легко понять.

«Ну, если бы мы реализовали некоторые моменты в начале матча, то могли бы забить 9 или 10 голов», — задумчиво сказал визави Салливана Линди Рафф. «Когда проигрываешь 0:6, то играть куда проще. Хотя… проигрывать 0:6 в НХЛ — это стыдно», — резюмировал молодой талант «Нью-Джерси» Джек Хьюз.

Официальный сайт НХЛ

Так или иначе, но поражение от «Пингвинз» официально лишило «дьяволов» шансов на попадание в плей-офф. Что касается турнирных дел «Питтсбурга», то команда продолжает сохранять неплохие шансы на победу в Восточном дивизионе, на одно очко отставая от лидера «Вашингтона».