Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
63
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
52
Хоккей. НХЛ
22.04
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
76
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
51
Хоккей. НХЛ
01:30
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
02
Все события
Фоторепортажи
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
13:58 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Ак Барса» Мифтахов в следующем сезоне продолжит карьеру в НХЛ

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Голкипер казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов в следующем сезоне продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа». Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«К тому, что у нас Мифтахов уедет в Америку, мы были готовы заранее, раньше у нас [Максим] Марушев уехал (форвард подписал контракт с “Вегасом” — прим. ТАСС), — сказал Якубов. — Об этом дали нам знать их агенты, они сказали, что ребята настроены на Америку, хотят попробовать свои силы там, мы пожали руки. Мифтахов еще не уехал, он на следующий сезон уедет, а Марушев уже уехал, но мы всегда ждем их, это наши ребята, они в нашей системе».

Читайте также
Сергей Андронов: Я большой счастливчик, что со мной в ЦСКА работает легенда хоккея

«Хотя с тем же Марушевым я лично беседовал раза три, наверное. Свои доводы, доводы тренерского штаба ему приводил, убеждал, что рано ему ехать», — добавил Якубов.

«Он молодой, хочет попробовать себя в НХЛ, каждый выбирает свою судьбу, — отметил главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. — У нас неплохая команда в Высшей хоккейной лиге, хорошо работают с вратарями, но он принял такое решение. Он может получить много шансов, но все зависит только от него. У Амира все впереди, думаю, что при правильной и грамотной работе, он может превратиться в хорошего вратаря».

Мифтахову 20 лет, на драфте НХЛ в 2020 году он был выбран «Тампой» в шестом раунде под общим 186-м номером. Является серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером молодежного чемпионата мира. В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 7 матчей за «Ак Барс», один он провел «на ноль».
Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Панарин пережил унижение в дерби Нью-Йорка
«Питтсбург» вел 6:0 и чуть не проиграл, пропустив шесть голов
Переворота не произошло. Суперлигу переделают после протестов
Полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду
СМИ: Мбаппе поручил близким поиск дома в Мадриде
Василевского подставили. Его бросили на второй матч за два дня
Глава Ла Лиги назвал президента «Реала» катастрофой в футболе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь