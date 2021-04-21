Вратарь «Ак Барса» Мифтахов в следующем сезоне продолжит карьеру в НХЛ

«К тому, что у нас Мифтахов уедет в Америку, мы были готовы заранее, раньше у нас [Максим] Марушев уехал (форвард подписал контракт с “Вегасом” — прим. ТАСС), — сказал Якубов. — Об этом дали нам знать их агенты, они сказали, что ребята настроены на Америку, хотят попробовать свои силы там, мы пожали руки. Мифтахов еще не уехал, он на следующий сезон уедет, а Марушев уже уехал, но мы всегда ждем их, это наши ребята, они в нашей системе».

«Хотя с тем же Марушевым я лично беседовал раза три, наверное. Свои доводы, доводы тренерского штаба ему приводил, убеждал, что рано ему ехать», — добавил Якубов.

«Он молодой, хочет попробовать себя в НХЛ, каждый выбирает свою судьбу, — отметил главный тренер команды Дмитрий Квартальнов. — У нас неплохая команда в Высшей хоккейной лиге, хорошо работают с вратарями, но он принял такое решение. Он может получить много шансов, но все зависит только от него. У Амира все впереди, думаю, что при правильной и грамотной работе, он может превратиться в хорошего вратаря».