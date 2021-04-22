Неудержимый Капризов продолжает бить рекорды! Русский форвард красиво разобрался с соперниками, забив из-за ворот
Теперь Кирилл лучший новичок в истории клуба по голам.
Теперь Кирилл лучший новичок в истории клуба по голам.
Чем ближе конец регулярного чемпионата, тем очевиднее, что «Миннесота» никуда из зоны
Два дня назад в матче с «Аризоной» главной звездой стал Кирилл Капризов, которому
«Кайотс» начали очень бодро и оставили за собой первый период. На пятой минуте хозяева реализовали большинство — счет открыл Дворак. К тому момент разница по броскам была 10−1 в пользу «Аризоны». По такой игре команда Любушкини должна была забрасывать еще парочку шайб, чтобы уж точно не упустить преимущество.
Однако несмотря на то, что визуально «Аризона» контролировала ход матча и чаще угрожала воротам Тальбота, «Миннесота» после перерыва смогла отыграться. Сначала Фиала сравнял счет, а в начале третьего периода после контратаки Фолинью сделал 2:1.
Что касается Капризова, но он был довольно заметен по ходу игры. Четыре раза бросил по воротам — больше всех в своей команде, еще отметился четырьмя хитами. Кирилл успел получить по голове от Алекс Голигоски. Удивительно, как в этом эпизоде защитнику «Кайотс» не дали удаления.
Несмотря на то, что Капризов был активен в атаке, пользы этого не проносило до конца матча. И только на предпоследней минуте основного времени он сотворил свой мини-шедевр: убежал в атаку, обыграл двоих, заехал за ворота, после чего бросил точно в сетку. Шайба россиянина не стала победной, но именно после нее стало понятно, что эту встречу «Миннесота» не отдаст. «Аризона», конечно, сняла вратаря, чтобы отыграться, но только получила гол в пустые от Штурма. Капризов забил 19-й гол в сезоне и побил рекорд того же Габорика по голам для новичков. А еще второй раз в чемпионате у Кирилла серия из трех матчей, в которых он забивает. Сможет ли ее продлить в следующем матче с «Лос-Анджелесом»? Кажется, русская звезда «Уайлд» способна в этом году на все!
Дарья Тубольцева