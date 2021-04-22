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10:49 (мск), источник: Sport24

Неудержимый Капризов продолжает бить рекорды! Русский форвард красиво разобрался с соперниками, забив из-за ворот

Теперь Кирилл лучший новичок в истории клуба по голам.

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Источник: AP 2020
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Чем ближе конец регулярного чемпионата, тем очевиднее, что «Миннесота» никуда из зоны плей-офф не денется. «Уайлд» идут на третьем месте турнирной таблицы Западного дивизиона и на 16 очков опережают четвертую «Аризону». Команда успешно играет в этом сезоне не только с соперниками послабее, но и дает бой более мощным «Вегасу» и «Колорадо». Сейчас у «дикарей» идет победная серия, которая насчитывает пять матчей. Второй раз подряд были обыграны «Кайотс».

Два дня назад в матче с «Аризоной» главной звездой стал Кирилл Капризов, которому наконец-то удалось превзойти клубный рекорд Мариана Габорика по количеству очков для новичков. Русский форвард забил гол на 10-й минуте встречи, и эта шайба стала 18-й для него в сезоне. Всего на счету хоккеиста 37 (18+19) очков. 20 лет назад Габорик набрал 36 (18+18) очков в 71 матче. И даже несмотря на короткий сезон, Капризов без труда превзошел это достижение. Вот только в следующем матче ждать заброшенной шайбы оказалось чуть дольше, чем в первой игре этой серии.

«Кайотс» начали очень бодро и оставили за собой первый период. На пятой минуте хозяева реализовали большинство — счет открыл Дворак. К тому момент разница по броскам была 10−1 в пользу «Аризоны». По такой игре команда Любушкини должна была забрасывать еще парочку шайб, чтобы уж точно не упустить преимущество.

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Однако несмотря на то, что визуально «Аризона» контролировала ход матча и чаще угрожала воротам Тальбота, «Миннесота» после перерыва смогла отыграться. Сначала Фиала сравнял счет, а в начале третьего периода после контратаки Фолинью сделал 2:1.

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Что касается Капризова, но он был довольно заметен по ходу игры. Четыре раза бросил по воротам — больше всех в своей команде, еще отметился четырьмя хитами. Кирилл успел получить по голове от Алекс Голигоски. Удивительно, как в этом эпизоде защитнику «Кайотс» не дали удаления.

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Несмотря на то, что Капризов был активен в атаке, пользы этого не проносило до конца матча. И только на предпоследней минуте основного времени он сотворил свой мини-шедевр: убежал в атаку, обыграл двоих, заехал за ворота, после чего бросил точно в сетку. Шайба россиянина не стала победной, но именно после нее стало понятно, что эту встречу «Миннесота» не отдаст. «Аризона», конечно, сняла вратаря, чтобы отыграться, но только получила гол в пустые от Штурма. Капризов забил 19-й гол в сезоне и побил рекорд того же Габорика по голам для новичков. А еще второй раз в чемпионате у Кирилла серия из трех матчей, в которых он забивает. Сможет ли ее продлить в следующем матче с «Лос-Анджелесом»? Кажется, русская звезда «Уайлд» способна в этом году на все!

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Дарья Тубольцева

Аризона Койотс
1:4
1:0, 0:1, 0:3
Миннесота Уайлд
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