«Флорида» уступила «Каролине» в матче НХЛ. Гусев отметился голевой передачей

Нападающий «Флориды» Никита Гусев отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в пяти матчах за команду. Олимпийский чемпион 11 апреля подписал контракт с «Флоридой» до конца сезона. Начал текущий сезон он в «Нью-Джерси», где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт.