«Флорида» уступила «Каролине» в матче НХЛ. Гусев отметился голевой передачей
ТАСС, 23 апреля. «Каролина» со счетом 4:2 обыграла «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 23 апреля. «Каролина» со счетом 4:2 обыграла «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Джордан Мартинюк (21), Нино Нидеррайтер (32), Себастьян Ахо (39, 60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросил Александр Барков (7, 53).
Нападающий «Флориды» Никита Гусев отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в пяти матчах за команду. Олимпийский чемпион 11 апреля подписал контракт с «Флоридой» до конца сезона. Начал текущий сезон он в «Нью-Джерси», где в 20 матчах набрал 5 очков (два гола + три передачи), 10 апреля клуб выкупил его контракт.
«Каролина» находится на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 67 очками за 46 игр. «Флорида» занимает вторую строчку, набрав 65 очков в 48 матчах. Следующую встречу команды проведут 25 апреля в Санрайзе (штат Флорида).