Покер Враны помог «Детройту» разгромить «Даллас», Худобина заменили после первого периода
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз».
Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
В составе победителей покер оформил Якуб Врана. Ещё по разу отличились Люк Гленденинг, Рихард Паник и Сэм Ганье. Нападающие Евгений Свечников и Владислав Наместников очков в этой встрече не набрали. За «Даллас» забивали Радек Факса, Джо Павелски и российский нападающий Денис Гурьянов. Российского голкипера Антона Худобина заменили после первого периода, он пропустил три гола.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.