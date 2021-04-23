Покер Враны помог «Детройту» разгромить «Даллас», Худобина заменили после первого периода

Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей покер оформил Якуб Врана. Ещё по разу отличились Люк Гленденинг, Рихард Паник и Сэм Ганье. Нападающие Евгений Свечников и Владислав Наместников очков в этой встрече не набрали. За «Даллас» забивали Радек Факса, Джо Павелски и российский нападающий Денис Гурьянов. Российского голкипера Антона Худобина заменили после первого периода, он пропустил три гола.