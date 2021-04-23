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09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Покер Враны помог «Детройту» разгромить «Даллас», Худобина заменили после первого периода

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе победителей покер оформил Якуб Врана. Ещё по разу отличились Люк Гленденинг, Рихард Паник и Сэм Ганье. Нападающие Евгений Свечников и Владислав Наместников очков в этой встрече не набрали. За «Даллас» забивали Радек Факса, Джо Павелски и российский нападающий Денис Гурьянов. Российского голкипера Антона Худобина заменили после первого периода, он пропустил три гола.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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Детройт Ред Уингз
7:3
3:0, 1:2, 3:1
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