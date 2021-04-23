«Колорадо» стал вторым клубом НХЛ, вышедшим в плей-офф

В составе победителей отличились Брэндон Саад (20-я минута), Андре Бураковски (27, 52) и Пьерр Белльмар (59, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросил Джэйден Шварц (4, 54). Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, набрав 12 очков (три гола + девять передач) в 20 матчах текущего сезона.

Первой командой, вышедшей в плей-офф, стал «Вегас», лидер турнирной таблицы Западного дивизиона, на счету которого 68 очков в 46 матчах. «Колорадо» занимает второе место, набрав 66 очков за 44 игры. «Сент-Луис» идет пятым с 44 очками в 44 встречах. Следующий матч «Колорадо» и «Сент-Луис» проведут 24 апреля, игра пройдет в Сент-Луисе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ndOvEV8Ho3w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо» выступает в НХЛ с 1995 года. С 1972 по 1995 год команда называлась «Квебек» и до 1979-го являлась членом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА), которая была создана в 1972 году в качестве конкурента НХЛ. В 1979 году ВХА прекратила существование, и «Квебек» приняли в НХЛ, высшим достижением команды является выход в третий раунд плей-офф (сезоны-1981/82 и 1984/85).

В 1995 году клуб переехал в Денвер (штат Колорадо) и сменил название. В первом же сезоне «Колорадо» стал победителем Кубка Стэнли, в финале обыграв «Флориду» (счет в серии 4−0). В сезоне-2000/01 клуб завоевал второй трофей, победив в решающей серии «Нью-Джерси» (4−3). На данный момент «Колорадо» является единственной командой в истории НХЛ, ни разу не проигравшей финальную серию Кубка Стэнли.