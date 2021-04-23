«Колорадо» стал вторым клубом НХЛ, вышедшим в плей-офф
ТАСС, 23 апреля. «Колорадо» стал вторым клубом Национальной хоккейной лиги, гарантировавшим себе место в
ТАСС, 23 апреля. «Колорадо» стал вторым клубом Национальной хоккейной лиги, гарантировавшим себе место в
В составе победителей отличились Брэндон Саад (20-я минута), Андре Бураковски (27, 52) и Пьерр Белльмар (59, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросил Джэйден Шварц (4, 54). Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей, набрав 12 очков (три гола + девять передач) в 20 матчах текущего сезона.
Первой командой, вышедшей в
«Колорадо» выступает в НХЛ с 1995 года. С 1972 по 1995 год команда называлась «Квебек» и до 1979-го являлась членом Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА), которая была создана в 1972 году в качестве конкурента НХЛ. В 1979 году ВХА прекратила существование, и «Квебек» приняли в НХЛ, высшим достижением команды является выход в третий раунд
В 1995 году клуб переехал в Денвер (штат Колорадо) и сменил название. В первом же сезоне «Колорадо» стал победителем Кубка Стэнли, в финале обыграв «Флориду» (счет в серии 4−0). В сезоне-2000/01 клуб завоевал второй трофей, победив в решающей серии «Нью-Джерси» (4−3). На данный момент «Колорадо» является единственной командой в истории НХЛ, ни разу не проигравшей финальную серию Кубка Стэнли.