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09:48 (мск), источник: Sport24

Загадочное исчезновение Овечкина: пропал со льда, не вышел даже на буллит. «Вашингтон» вытащили Самсонов и Кузнецов

Гонка за Дионном поставлена на паузу.

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Источник: AP 2020

Александр Овечкин снова оказался перед необходимостью забивать на заказ. Накануне матча с «Айлендерс», состоявшегося в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, в активе русской звезды значились 730 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, до Марселя Дионна в списке лучших снайперов оставался один шаг, до законного места в топ-5 этого рейтинга — два. Ажиотаж вокруг предстоящего достижения Ови был таким, что журналисты решили получить комплименты в его адрес от Дионна еще до такого, как историческое событие состоялось:

«Каждый игрок, достигающий этого уровня, должен обладать определенными качествами, и Ови — истинный голеадор. Вероятно, он забил 25 голов из топ-50 всех времен. Он забивал в падении… Порой он не забивал два-три матча, а потом словно срывался с цепи. Обгонит ли он когда-нибудь Гретцки? Статистика говорит, что это возможно. Если он будет играть еще четыре-пять лет, это уже 150 голов. И где тогда он будет?

Ему удавалось долгое время оставаться здоровым, а это очень хорошо. Везение необходимо, но также важно быть здоровым. Надо научиться играть через боль и терпеть. Но он, несомненно, особый экземпляр.

Казалось, в игре с «островитянами» от капитана «Вашингтона» действительно стоит ждать голевых подвигов.

Его команда отдохнула четыре дня, что по меркам нынешней регулярки — настоящая роскошь. Чем не повод с новыми силами взяться за крушение всевозможных рекордов. Но этим планам не суждено было сбыться. Во-первых, против был голкипер «Нью-Йорка» Семен Варламов. Вратарь, который начинал свою карьеру в НХЛ как раз в команде с Овечкиным, отразил все 4 броска в створ своих ворот от великого снайпера и оставил достижение Дионна в неприкосновенности.

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А во-вторых, тот самый Дионн, кажется, сглазил своего преследователя, когда восхищался его крепким здоровьем. Минуты за 3 до конца основного времени Овечкин провел свою последнюю смену в этом матче — больше на льду он не появлялся ни в третьем периоде, ни в овертайме, ни в серии буллитов. Что за исчезновение? Этот вопрос после игры журналисты задали главному тренеру «столичных» Питеру Лавиолетту, но тот только нагнал тумана:

«Я даже не знаю, что случилось. Я лишь знаю, что он был недоступен для игры»
Питер Лавиолетт

Можно было сделать вывод, что все дело в травме. Но после серии буллитов Ови все-таки вернулся на площадку, чтобы поздравить партнеров с победой, чем еще добавил загадочности случившемуся.

Александр Великий стать главным героем вечера не смог, в итоге эту роль между собой пришлось делить двум русским вратарям. Семен Варламов и Илья Самсонов на двоих совершили 54 спасения за 65 минут игрового времени, не позволив полевым игрокам забросить ни одной шайбы. Впечатляющий перформанс от россиян, у вас есть пара минутных нарезок, чтобы оценить, кто из них в этой встрече был круче.

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Серия послематчевых бросков разбилась на три разных отрезка. В первом Джонатан Эберле и Ти Джей Оши свои попытки смазали, во втором Энтони Бовилье и Никлас Бэкстрем — реализовали, ну, а в третьем Евгений Кузнецов принес своей команде победу. «Вашингтон» снова первый в дивизионе, но в ближайшие дни его фанатов будет волновать не место в таблице, а ситуация вокруг их капитана. Схема «Овечкин — это “Кэпиталз”, а “Кэпиталз” — это Овечкин» по-прежнему актуальна.

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