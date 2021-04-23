Загадочное исчезновение Овечкина: пропал со льда, не вышел даже на буллит. «Вашингтон» вытащили Самсонов и Кузнецов
Гонка за Дионном поставлена на паузу.
Гонка за Дионном поставлена на паузу.
Александр Овечкин снова оказался перед необходимостью забивать на заказ. Накануне матча с «Айлендерс», состоявшегося в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, в активе русской звезды значились 730 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, до Марселя Дионна в списке лучших снайперов оставался один шаг, до законного места в топ-5 этого рейтинга — два. Ажиотаж вокруг предстоящего достижения Ови был таким, что журналисты решили получить комплименты в его адрес от Дионна еще до такого, как историческое событие состоялось:
«Каждый игрок, достигающий этого уровня, должен обладать определенными качествами, и Ови — истинный голеадор. Вероятно, он забил 25 голов из топ-50 всех времен. Он забивал в падении… Порой он не забивал
Ему удавалось долгое время оставаться здоровым, а это очень хорошо. Везение необходимо, но также важно быть здоровым. Надо научиться играть через боль и терпеть. Но он, несомненно, особый экземпляр.
Его команда отдохнула четыре дня, что по меркам нынешней регулярки — настоящая роскошь. Чем не повод с новыми силами взяться за крушение всевозможных рекордов. Но этим планам не суждено было сбыться.
А
«Я даже не знаю, что случилось. Я лишь знаю, что он был недоступен для игры»
Можно было сделать вывод, что все дело в травме. Но после серии буллитов Ови
Александр Великий стать главным героем вечера не смог, в итоге эту роль между собой пришлось делить двум русским вратарям. Семен Варламов и Илья Самсонов на двоих совершили 54 спасения за 65 минут игрового времени, не позволив полевым игрокам забросить ни одной шайбы. Впечатляющий перформанс от россиян, у вас есть пара минутных нарезок, чтобы оценить, кто из них в этой встрече был круче.
Серия послематчевых бросков разбилась на три разных отрезка. В первом Джонатан Эберле и Ти Джей Оши свои попытки смазали, во втором Энтони Бовилье и Никлас Бэкстрем — реализовали, ну, а в третьем Евгений Кузнецов принес своей команде победу. «Вашингтон» снова первый в дивизионе, но в ближайшие дни его фанатов будет волновать не место в таблице, а ситуация вокруг их капитана. Схема «Овечкин — это “Кэпиталз”, а “Кэпиталз” — это Овечкин»