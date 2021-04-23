Русские бьются за «Нью-Йорк». Панарин вколотил гол мощнейшим броском, Шестеркин потащил буллит и совершил 33 сейва
Но даже этого не хватило, чтобы обыграть «Филадельфию».
Но даже этого не хватило, чтобы обыграть «Филадельфию».
За разговорами о том, что Артемий Панарин не приедет на чемпионат мира то ли
Не стала исключением встреча с «Филадельфией». В ней Артемий стал самым играющим из форвардов «Рейнджерс» — 22 минуты 46 секунд, одним из самых бросающих — 4 попадания в створ, а еще имел шансы принести «Нью-Йорку» очки. Не хватило немного. Если в концовке матча, при счете 3:1 в пользу «Флайерз» Панарин свой момент реализовал, точнее, это и
То во втором периоде куда более реальный шанс русский форвард упустил. Казалось бы, хоккеисту его уровня не должно составить труда с близкого расстояния попасть мимо лежащего на льду Брайана Эллиотта. Но иногда в хоккее случаются чудеса и это был как раз такой случай.
Не меньше Панарина этим вечером старался российский кипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркина. Главный момент вечера с его участием — буллит Джоэла Фараби. На табло к тому моменту горели цифры 1:1 и россиянин оставил команду в игре.
Не хуже он справлялся и по ходу всего матча — у Шестеркина 33 спасения, которых, как вы уже поняли, не хватило даже для ничьи в основное время.
Впрочем, нашелся свой русский герой и в составе «Филадельфии». Иван Проворов во второй раз за месяц набрал 2 результативных балла за матч и внес очень весомый вклад в победу «летчиков». Сначала он вывел на бросок Трэвис Конекны, который подбил шайбой Джеймса ван Римсдайка, заодно подарив ему гол.
А затем сам зарядил по воротам и заработал второй ассист, благодаря подставлению вего того же ван Римсдайка. 3:2 — победа команды из штата Пенсильвания.
Теперь отставание «Рейнджерс» от «Бостона» исчисляется 8 очками, при том, что у «Брюинз» остается пара матчей в запасе. Математически шансы на спасение есть, по факту — отыграть такой отрыв уже невозможно. Панарин и компания биться не бросят, но в этом году розыгрыш серебряной чашки пройдет без них.