Бесполезные старания Панарина. Он штампует очки, помогает «Рейнджерс» побеждать, но может забыть о плей-офф
Шансов нет.
Шансов нет.
Пока на родине Артемия Панарина активно обсуждают его отказ от приезда в сборную на чемпионат мира, звезда «Рейнджерс» делает все, чтобы продлить своей команде сезон и попасть в
Теперь, чтобы один из самых русских клубов лиги вышел в
В дебюте встречи команды выдали игровой отрезок, в который уместилось сразу 3 шайбы: счет в матче открыл Крайдер, которому ассистировал Панарин. Для Хлебушка эта передача стала 100-й в форме «Рейнджерс»!
Через 45 секунд свое слово сказал Оскар Линдблом, вернувший «Флайерз» в игру.
А еще через минуту во второй раз в этом матче свое имя в протокол вписал русский форвард: на этот раз им оказался Павел Бучневич, в одиночку организовавший гол в ворота Алекса Лайона. Для воспитанника череповецкого хоккея эта шайба стала 20-й в текущей регулярке.
Следующего гола болельщикам и зрителям этой встречи пришлось ждать более 40 минут. Долгое молчание прервал первый номер минувшего драфта НХЛ Алексис Лафренье, которому ассистировал 89-й номер «Рейнджерс». К слову, по игровому времени среди нападающих «Нью-Йорка» в этом матче Бучневич уступил лишь Зибанежаду, сыграв чуть более 18 минут.
Русский лидер команды с Бродвея делает все, чтобы в межсезонье получить самый крупный контракт в карьере: Павел является одним из самых результативных игроков своего клуба и его лучшим снайпером.
Точку в матче поставил чешский форвард команды Куинна Филип Хитил, забросивший 9 шайбу в этой регулярке. И вновь не обошлось без наших соотечественников: Артемий Панарин во второй раз в этой встрече отдал результативную передачу.
«Рейнджерс» продолжают погоню за