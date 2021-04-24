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10:27 (мск), источник: Sport24

Бесполезные старания Панарина. Он штампует очки, помогает «Рейнджерс» побеждать, но может забыть о плей-офф

Шансов нет.

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Источник: Reuters

Пока на родине Артемия Панарина активно обсуждают его отказ от приезда в сборную на чемпионат мира, звезда «Рейнджерс» делает все, чтобы продлить своей команде сезон и попасть в плей-офф. Однако после поражения, которое «Флайерз» нанесли «синерубашечникам» накануне, шансы команды Куинна на выход в розыгрыш Кубка Стэнли стали совсем призрачными.

Теперь, чтобы один из самых русских клубов лиги вышел в плей-офф, должно произойти настоящее чудо: «Бостон» должен начать коллекционировать поражения, а Панарин и компания обязаны давать результат в каждом матче. Врочем, команда Куинна начала осуществлять свою часть этого плана с 8-й по счету игры против прямого конкурента по Восточному дивизиону.

В дебюте встречи команды выдали игровой отрезок, в который уместилось сразу 3 шайбы: счет в матче открыл Крайдер, которому ассистировал Панарин. Для Хлебушка эта передача стала 100-й в форме «Рейнджерс»!

Через 45 секунд свое слово сказал Оскар Линдблом, вернувший «Флайерз» в игру.

А еще через минуту во второй раз в этом матче свое имя в протокол вписал русский форвард: на этот раз им оказался Павел Бучневич, в одиночку организовавший гол в ворота Алекса Лайона. Для воспитанника череповецкого хоккея эта шайба стала 20-й в текущей регулярке.

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Следующего гола болельщикам и зрителям этой встречи пришлось ждать более 40 минут. Долгое молчание прервал первый номер минувшего драфта НХЛ Алексис Лафренье, которому ассистировал 89-й номер «Рейнджерс». К слову, по игровому времени среди нападающих «Нью-Йорка» в этом матче Бучневич уступил лишь Зибанежаду, сыграв чуть более 18 минут.

Русский лидер команды с Бродвея делает все, чтобы в межсезонье получить самый крупный контракт в карьере: Павел является одним из самых результативных игроков своего клуба и его лучшим снайпером.

Точку в матче поставил чешский форвард команды Куинна Филип Хитил, забросивший 9 шайбу в этой регулярке. И вновь не обошлось без наших соотечественников: Артемий Панарин во второй раз в этой встрече отдал результативную передачу.

«Рейнджерс» продолжают погоню за плей-офф Кубка Стэнли, однако календарь команде Панарина не благоволит: в оставшихся матчах ей предстоит встретиться с «Айлендерс», «Вашингтоном» и «Бостоном». Очевидно, что главный клубный трофей мирового хоккея будет разыгрываться без наших соотечественников с Бродвея. Даже несмотря на то, что «Бостон» в параллельном матче уступил «Баффало».

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Нью-Йорк Рейнджерс
4:1
2:1, 0:0, 2:0
Филадельфия Флайерз
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