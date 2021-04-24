В Америке крутят шикарные голы русской звезды! Капризов исполнил 2 сложнейших трюка в игре с «Лос-Анджелесом»

Последний матч между «Уайлд» и «Кингз» в этом регулярном чемпионате можно было рассматривать с двух ракурсов:

С точки зрения борьбы за плей-офф. В отличие от «Лос-Анджелеса», имеющего лишь теоретические шансы на выход в решающую стадию сезона, у команды Капризова в этом вопросе нет никаких проблем: «Миннесота» неожиданно для всех входит в тройку лучших команд Западного дивизиона в этом сезоне и имеет отрыв от ближайшего преследователя в лице «Аризоны» в 16 очков;.

С точки зрения борьбы звезды «дикарей» Кирилла Капризова за «Колдер Трофи». Пока североамериканские журналисты говорят о завоевании Капризовым приза лучшему новичку сезона как о свершившемся факте, с этим категорически не согласен Джейсон Робертсон из «Далласа»: в последний месяц молодое дарование системы «Старз» находится в огне и по среднему количеству очков за матч уже обошел главного конкурента в борьбе за престижную индивидуальную награду. Тем не менее в матче в ночь с пятницы на субботу по московскому времени Капризов доказал, что по-прежнему является главным претендентом на «Колдер».

Отличительная особенность первого периода заключалась в крайне скудном количестве голевых моментов. Команды Эвасона и Маклеллана не стремились обострять и не лезли из кожи вон, чтобы открыть счет в матче. И тут на первый план вышла игра суперзвезд обоих клубов: Копитар потерял шайбу на чужой синей и позволил Капризову улететь в контратаку, которая закончилась эстетской шайбой в исполнении лидера «Миннесоты». Кирилл обыграл защитника соперника Мику Андерсона с помощью финта «клюшка-конек-клюшка», вылез на ворота и пробил Кэлвина Питерсена. Красота!

Игра у главных лиц «Лос-Анджелеса» совсем не клеилась, но зато командное взаимодействие у дружины Маклеллана было на уровне: хозяева устроили навал на ворота Кэма Тальбо и сумели сравнять счет за секунду до окончания первой двадцатиминутки. Отличился Тревор Мур.

Второй период «Кингз» начали активно и были настроены на то, чтобы преподнести сопернику неприятный сюрприз в виде быстрой шайбы. В этом им мог помочь Дамба, который стушевался под давлением Кемпе и подарил шайбу форварду хозяев, после чего парни в черной форме провели затяжную позиционную атаку. Но не сложилось.

В какой-то момент Кирилл Капризов осмелел настолько, что лез сразу на троих игроков «Лос-Анджелеса». Но игрокам его уровня позволительны подобные действия: талант нашего соотечественника позволяет ему в редких случаях накручивать всю пятерку соперника.

Ближе к середине встречи «Кингз» впервые в матче нарушили правила и позволили «Уайлд» во всей красе продемонстрировать свое большинство.

В апреле команда Капризова показывает какие-то чудеса по игре в неравных составах: «дикари» реализуют более 40% удалений соперника, и встреча в ночь с пятницы на субботу по московскому времени не стала исключением.

Нетрудно догадаться, что именно лучший бомбардир и снайпер гостей взвалил реализацию большинства на свои плечи. И Кириллу в очередной раз удалось восхитить своей игрой всех любителей хоккея: русский форвард получил шайбу в правом круге вбрасывания, сделал несколько шагов в центр и воспользовался своей магией. Едва уловимым движением крюка он показал, что может отдать пас находящемуся слева Фиале, чем дистабилизировал оппонента в лице Алекса Иафалло, а сам после паузы нанес бросок в дальний угол — 2:1 — и дубль в исполнении нашего соотечественника. Такими темпами следующим призом после «Колдера» в личной коллекции наград русской звезды станет «Харт Трофи».

Намерения своего лидера поддержали Ник Бонино и Нико Штурм: первый вылез на пятак, а второй отправил шайбу в сетку ворот Питерсена.

Шайбы Копитара и Эрикссона Эка не повлияли на итог встречи: «Уайлд» одержали шестую победу подряд и практически обеспечили себе место в плей-офф.

Капризов вновь взорвал североамериканский твиттер настоящими шедеврами и заставил болельщиков в очередной раз восхищаться своим талантом. Всем нам стоит наслаждаться этим моментом: мы присутствуем при рождении суперзвезды лучшей лиги мира. Когда Овечкин закончит игровую карьеру, то он может быть спокоен: в «Миннесоте» растет достойная ему замена.