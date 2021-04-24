Помеха на пути к рекорду: Овечкин выбыл из строя из-за травмы
Александр Овечкин не смог доиграть матч против «Нью-Йорк Айлендерс»
Александр Овечкин не смог доиграть матч против «Нью-Йорк Айлендерс»
В ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» с трудом увез победу из
За две минуты и 49 секунд до конца третьего периода капитан «столичных» присел на скамейку запасных и более на лед не выходил. Причиной этого стала травма, которую 35-летний форвард получил как раз во время своей последней смены.
Каким именно образом травмировался Овечкин — непонятно. Александр просто ускорился в средней зоне, а затем почувствовал дискомфорт в правой ноге. Не опираясь на нее, лидер «Вашингтона» отправился на скамейку.
В привычном для себя скрытном стиле главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт после матча подробностями состояния здоровья своего капитана делиться не стал.
«Я не знаю, что произошло. Могу сказать только то, что в тот момент Овечкин играть не мог», — кратко отметил наставник «столичных».
Уже позднее на официальном сайте Национальной хоккейной лиги появились хоть
Перед трехматчевым домашним марафоном «Вашингтону» предстоит провести еще одну гостевую встречу с «Айлендерс», и примет ли в ней участие Овечкин, неизвестно. Матч состоится в ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени, и тренировку перед игрой лидер «Кэпиталз» пропустил. Об этом обозревательница Washington Post Саманта Пелл, которая также отметила, что место Овечкина в первом звене занял молодой Даниэль Спронг, которого Лавиолетт вернул в состав из
Естественно, такой расклад совершенно не говорит о том,
«Мы не исключаем возможности участия Александра в матче с “Айлендерс”. Мы ведем активную работу, Овечкин входит в наши планы, но пока никакого решения не принято», — заявил главный тренер «Вашингтона».
В последний раз лидер «Кэпиталз» ушел с площадки с заброшенной шайбой 17 апреля после победного матча с «Филадельфией». Тогда россиянин отметился дублем, который приблизил его к пятой строчке в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас на счету Ови 730 голов. Чтобы догнать идущего пятым Марселя Дионна, Александру надо забросить одну шайбу. Там уже недалеко и четвертая позиция, которую занимает Бретт Халл с 741 голом.
Абсолютный рекорд же — 894 шайбы — принадлежит великому Уэйну Гретцки, за которым и гонится Овечкин.
Естественно, травма никак не входила в планы россиянина. Но интересный факт —
Антон Борисов