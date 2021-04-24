«Питтсбург» в третий раз за неделю обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ

Встреча на льду «Питтсбурга» завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Джефф Картер (10-я минута), Джаред Макканн (13), Брайан Раст (28) и Сидни Кросби (60). У «Нью-Джерси» отличились Джек Хьюз (29) и Майлз Вуд (51).

«Питтсбург» и «Нью-Джерси» провели третью очную встречу на этой неделе, во всех трех победы одержали «пингвины». «Нью-Джерси» проиграл девятый матч регулярного чемпионата подряд и уже пять матчей не может выиграть у «Питтсбурга».