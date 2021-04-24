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24 апреля, источник: Sport24

Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по числу сезонов с 20+ голами. Он побил достижения Лемье и Малкина

24 апреля «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:2 обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Одну из шайб в составе победителей забросил нападающий Сидни Кросби, поразивший пустые ворота за секунду до окончания встречи.

Гол стал для Кросби 20-м в сезоне-2020/21. Капитан «пингвинов» забросил не менее 20 шайб в 13 различных сезонах в карьере и тем самым побил достижение, которое он до сегодняшнего дня делил с Марио Лемье и Евгением Малкиным, у которых по 12 сезонов с 20+ голами.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Малкину будет сложно повторить рекорд Кросби — Евгений забросил 8 шайб в 29 матчах и не играет из-за травмы с 16 марта.

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Питтсбург Пингвинз
4:2
2:0, 1:1, 1:1
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