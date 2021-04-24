Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по числу сезонов с 20+ голами. Он побил достижения Лемье и Малкина
24 апреля «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:2 обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
24 апреля «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:2 обыграл «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Одну из шайб в составе победителей забросил нападающий Сидни Кросби, поразивший пустые ворота за секунду до окончания встречи.
Гол стал для Кросби 20-м в сезоне-2020/21. Капитан «пингвинов» забросил не менее 20 шайб в 13 различных сезонах в карьере и тем самым побил достижение, которое он до сегодняшнего дня делил с Марио Лемье и Евгением Малкиным, у которых по 12 сезонов с 20+ голами.
В текущем сезоне Малкину будет сложно повторить рекорд Кросби — Евгений забросил 8 шайб в 29 матчах и не играет