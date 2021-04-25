Барбашев забил гол в победном матче против «Колорадо»
«Сент-Луис Блюз» выиграл у «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Сент-Луис Блюз» выиграл у «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 5:3.
Самым результативным игроком у победителей стал капитан Райан О’Райли, который оформил
У гостей Натан Маккиннон и Кэйл Макар набрали по три очка — у обоих в активе по голу и две результативные передачи. Валерий Ничушкин результативные действия не совершил.