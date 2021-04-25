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01:08 (мск), источник: Матч ТВ

Барбашев забил гол в победном матче против «Колорадо»

«Сент-Луис Блюз» выиграл у «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 5:3.

Самым результативным игроком у победителей стал капитан Райан О’Райли, который оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Еще по голу забили Иван Барбашев и Майк Хоффман. Форвард Владимир Тарасенко отметился пятью бросками в створ ворот.

У гостей Натан Маккиннон и Кэйл Макар набрали по три очка — у обоих в активе по голу и две результативные передачи. Валерий Ничушкин результативные действия не совершил.

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Сент-Луис Блюз
5:3
3:2, 0:1, 2:0
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