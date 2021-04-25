Барбашев забил гол в победном матче против «Колорадо»

Самым результативным игроком у победителей стал капитан Райан О’Райли, который оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Еще по голу забили Иван Барбашев и Майк Хоффман. Форвард Владимир Тарасенко отметился пятью бросками в створ ворот.

У гостей Натан Маккиннон и Кэйл Макар набрали по три очка — у обоих в активе по голу и две результативные передачи. Валерий Ничушкин результативные действия не совершил.