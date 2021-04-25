Потрясающая серия Капризова: он забивает уже пять матчей подряд. Его команда готова пошуметь в плей-офф

«Миннесота» приехала в гости к «Сан-Хосе» и одержала седьмую победу подряд. Если в начале сезона «Уайлд» не очень тянули на команду уровня плей-офф, то теперь в Западном дивизионе они дышат в спину «Колорадо» и «Вегасу». По окончании чемпионата клуб просто обязан снять фильм о переломном моменте, который совершенно точно можно связать с приездом одного хоккеиста.

Невероятно, как при Кирилле Капризове изменилась игра «Дикарей», матчи которых еще в прошлом сезоне мог осилить не каждый хоккейный гурман. Теперь настали другие времена. Немало болельщиков в России готовы вставать посреди ночи ради новой звезды НХЛ, а жители Миннесоты скоро будут молиться на фотографию воспитанника новокузнецкого хоккея.

«Вот почему я не иду на лед во время большинства дополнительных занятий. Потому что Капризов даже на тренировках имеет привычку “раздевать” вратарей, и я не хочу сталкиваться с этим парнем, который может подорвать уверенность любому голкиперу», — шутит вратарь «Миннесоты» Кэм Тэлбот.

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Российский нападающий с такой частотой устанавливает клубные рекорды, что скоро для этого заведут персональную книгу. Еще совсем недавно он побил снайперский и бомбардирский рекорды (среди новичков) Мариана Габорика, а сегодня забил в пятом матче подряд. Разумеется, такой голевой серии у новичков в истории клуба еще не было. Сегодня Капризов отметился восьмой шайбой в большинстве и сделал счет на табло 5:1. Для него этот гол стал 22-м в сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8O3_OU8XLyE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сан-Хосе» мало чем запомнился в этом матче, да и в последнее время такое происходит крайне редко. Команда как будто уже мысленно находится в отпуске, а главная цель на сезон в виде рекорда Патрика Марло достигнута. Кстати, сегодня легендарного канадца чествовали на домашнем льду. Церемония получилась очень эмоциональной, со слезами на глазах у виновника торжества, но все это никак не отразилось на игре «Акул». Лишь в третьем периоде хозяева нашли в себе силы огрызнуться и наказать соперника за потерю концентрации. Однако затем Ник Бонино забил в пустые ворота и поставил в матче точку.

Таким образом, «Миннесота» продолжила победное шествие и в 11-й раз в клубной истории вышла в плей-офф. Теперь пришло время готовиться к большим матчам.