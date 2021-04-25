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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Уникальный случай в НХЛ! Русского нападающего переодели во вратарскую форму во время матча

«Оттава» потеряла двух голкиперов, и Артём Анисимов был готов выйти на лёд, если потребуется.

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Источник: AP 2020

Нападающий Артём Анисимов в этом сезоне практически не играет за «Оттаву», а с начала апреля сидит в глубоком запасе. Его дважды выставляли на драфт отказов, переводили в команду такси, а недавно прошёл слух, что 32-летний форвард может вернуться в КХЛ (впрочем, его агент их опроверг). Сегодня россиянину пришлось попробовать себя в новой роли и переодеться во вратарскую форму.

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«Оттаве» предстояло играть с «Ванкувером», основным голкипером планировался Антон Форсберг, но вот незадача — он получил травму на раскатке. Вместо него на лёд вышел Мэтт Мюррей, но «сенаторам» решительно не везло, канадец получил повреждение в начале второго периода и не смог продолжить игру.

В обычном сезоне в дело должен был вступить экстренный вратарь, который неизменно дежурит на каждой арене — одна из самых известных подобных историй случилась в прошлом году, когда водитель лёдозаливочной машины Дэвид Эйрс стал героем «Каролины» в матче с «Торонто».

Но это необычный сезон, и экстренных голкиперов на арене сейчас не держат. К счастью, у «Оттавы» был в запасе Маркус Хогберг, но если бы сломался и он? Кому-то из полевых пришлось бы облачаться во вратарскую амуницию. Вот тут-то и пригодился Анисимов, только выяснилось это уже после матча.

У нас никого не осталось, многие бы в этот момент вспомнили о нашем тренере вратарей Заке Бирке, который играл в НХЛ, но в своё время у него было три операции на бедре плюс травмировано ухо, так что это был не вариант. Знаю, что Пьер Дорион сыграл в воротах в любительском матче на Рождество пару лет назад, так что мы думали об этом варианте. Тяжёлая ситуация. Арти надел форму и был готов выйти на лёд.
Ди Джей Смит
главный тренер «Оттавы»

«Куда Анисимову легче забить, куда надо бросать? Наверное, куда угодно. Арти был в полной амуниции, и кто знает, если бы ему пришлось сыграть, может, получилось бы, как в прошлом году в «Торонто», — пошутил нападающий «сенаторов» Колин Уайт.

«Оттава» проиграла со счётом 2:4, но россиянин, дожидавшийся партнёров в раздевалке, своим видом во вратарской форме подсластил пилюлю поражения. «Когда мы увидели Анисимова в полном обмундировании, это разрядило обстановку. Забавное зрелище, ребята хорошо посмеялись. Он молодец, что был готов сыграть в воротах», — рассказал защитник Тома Шабо.

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Было бы, конечно, любопытно посмотреть на Анисимова в воротах, случай-то уникальный для современной НХЛ! С 2015 года, когда в НХЛ вступило в силу правило об экстренных вратарях, они вступали в игру всего трижды, а полевых не переодевали голкипером уже очень давно. Но не в этот раз.

Елена Кузнецова

Ванкувер Кэнакс
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Оттава Сенаторз
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