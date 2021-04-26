«Питтсбург» обыграл «Бостон» и сместил «Вашингтон» с первого места Восточного дивизиона

Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Таким образом, «Питтсбург» одержал четвёртую победу кряду в НХЛ. Команда поднялась на первое место в Восточном дивизионе, сместив «Вашингтон Кэпиталз». «Бостон» в свою очередь потерпел второе поражение кряду. Команда занимает четвёртое место в Восточном дивизионе.