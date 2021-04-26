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10:59 (мск), источник: ТАСС

«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ. Панарин и Бучневич набрали очки

ТАСС, 26 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (5, 18, 23-я минуты), Каапо Какко (13, 48) и Кевин Руни (60). У гостей отличились Джефф Скиннер (7), Виктор Олофссон (35) и Сэм Райнхарт (51).

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал одну результативную передачу, Павел Бучневич — две. Первый лидирует в команде по очкам (56 в 38 матчах), второй — по голам (20 в 48 матчах). Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 31 бросок.

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сделал в матче три результативные передачи, доведя их число в сезоне до 41, это лучший показатель в лиге среди защитников и пятый среди всех игроков. Зибанежад в третий раз за сезон оформил хет-трик (больше всех в лиге).

Официальный сайт НХЛ

«Рейнджерс» набрали 56 очков в 49 матчах и занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона. На четвертой строчке, позволяющей выйти в плей-офф, находится «Бостон» (60 очков в 47 играх). «Баффало» занимает последнее место с 33 очками в 49 встречах.

В другом матче дня «Филадельфия» по буллитам обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:3. «Нью-Джерси» вел в счете до 59-й минуты, но Клод Жиру забросил две шайбы (обе с передач Джеймса ван Римсдайка и Якуба Ворачека) с интервалом в 20 секунд и перевел игру в овертайм. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей и не реализовал свою попытку в послематчевой серии.

Официальный сайт НХЛ

«Питтсбург» победил «Бостон» со счетом 1:0 и вернулся на первое место в таблице Восточного дивизиона, подвинув «Вашингтон».

Официальный сайт НХЛ
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