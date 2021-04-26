Василевский — кандидат на приз MVP? Российский голкипер — самый побеждающий в сезоне НХЛ

«Василевский — истинный лидер среди голкиперов. Его кандидатуру просто необходимо учитывать, когда речь идёт о голосовании за “Харт Трофи”. Может ли вратарь взять приз MVP? Доминик Гашек брал этот приз два раза подряд, а поскольку для вратаря одним из основных моментов — это статистика, то здесь сравнение с прежними временами вполне правомерно», — отметил обозреватель NHL Network Майк Келли перед матчем между «Тампой» и «Коламбусом».

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Сам факт того, что российского стража ворот «молний» могут включить в тройку номинантов на приз самому ценному хоккеисту сезона и обсуждают это, говорит о многом. Конечно, когда в лиге есть такие звёзды атаки, как Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, вратарю будет крайне непросто соперничать за внимание журналистов, которые голосуют за обладателя «Харт Трофи», но Андрей Василевский продолжает оставаться самым побеждающим вратарём регулярного чемпионата (28 побед). Среди тех, кто сыграл не менее 30 матчей, Андрей — самый надёжный голкипер по проценту отражённых бросков (92,8%), а по «сухарям» он лишь один матч уступает трём лидерам — Варламову, Грубауэру и Флёри (5).

У «Коламбуса» перед очередным гостевым матчем с «Тампой» дела шли противоположным образом: команда потеряла уверенность в себе, проиграв 8 матчей подряд, а голкипер Элвис Мерзликин и вовсе обратился на пресс-конференции с пространной речью о том, как он устал проигрывать.



«Я устал — устал проигрывать матчи. Я знаю, что мы пытаемся конкурировать, но становится уже просто плохо. Что есть — то есть, я буду честен с вами. Это очень больно. Я просто хочу стереть этот сезон и не думать об этом. Наша серия поражений — просто позор. Для нас, для нашей организации. Никогда не терпел таких поражений! Конечно, мы не проигрываем специально. Не знаю, кто и как из парней это переживает лично, говорю за себя. Сколько мы там проиграли, семь, восемь матчей? Это очень грустно. Я просто не могу спать, это очень больно. Я не хочу, чтобы у нас было так, как в “Баффало”. “Клинки” прошли через это и нашли способ побеждать. Нам тоже нужно это сделать. Мы не забиваем в большинстве? Я не знаю, что сказать. Это не моя работа — забивать в большинстве, я не знаю. В прошлом сезоне мы тоже проиграли пять матчей подряд, но были все вместе и прошли через это. Если вы посмотрите расширенную статистику, то у нас всё нормально, но результата нет», — говорил Мерзликин, но остановить серию неудач у него снова не удалось.

В матче с «Лайтнинг» Мерзликин вышел на лёд в третьем периоде, когда его коллега Йоонас Корписало получил травму и не смог отразить бросок Алекса Барре-Буле. «Мундиры» добрались до овертайма, который продлился лишь 10 секунд — гол Виктора Хедмана поставил в матче точку и зафиксировал девятое поражением «Коламбуса» подряд.

«Увы, мы — те, кто мы есть прямо сейчас. Никто не хочет быть на нашем месте, никто не хочет быть столь неудачными. Конечно, это очень плохой год для нас. Это… это плохая вещь. Всё это слишком затянулось. Но мы не можем смотреть назад, мы должны двигаться вперёд», — сказал главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла.



«Коламбусу» не помог даже гол Михаила Григоренко, который не забивал с февраля. А больше всего Тортореллу разозлило удаление Михаила в третьем периоде, которое было реализовано новичком «Тампы» Барре-Буле. «Мы получаем слишком много штрафов. Команда не может всё время отбиваться», — зло сказал Торторелла.

Официальный сайт НХЛ

«Коламбус» опустился на последнее место в своём дивизионе, и по потерянным очкам лишь на пять баллов опережает «Баффало», который замыкает турнирную таблицу всей лиги. Что касается «молний», то они продолжают борьбу с «Каролиной» и «Флоридой» за первую строчку в Центральном дивизионе.