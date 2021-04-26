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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лавиолетт рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт считает, что форвард команды Александр Овечкин не пропустит много матчей из-за травмы.

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Овечкин получил травму 22 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не думаю, что это что-то долгосрочное. Я не уверен, будет ли он в завтрашнем матче, но я не думаю, что кому-то стоит беспокоиться о его участии в плей-офф или чем-то подобном», — заявил Лавиоллет в эфире радиошоу The Junkies, слова тренера в Twitter приводит журналистка Washington Post Саманта Пелл.

«Вашингтон» во вторник сыграет с «Айлендерс».

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