Лавиолетт рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы

«Я не думаю, что это что-то долгосрочное. Я не уверен, будет ли он в завтрашнем матче, но я не думаю, что кому-то стоит беспокоиться о его участии в плей-офф или чем-то подобном», — заявил Лавиоллет в эфире радиошоу The Junkies, слова тренера в Twitter приводит журналистка Washington Post Саманта Пелл.