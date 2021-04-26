Лавиолетт рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт считает, что форвард команды Александр Овечкин не пропустит много матчей
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт считает, что форвард команды Александр Овечкин не пропустит много матчей
Овечкин получил травму 22 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0).
«Я не думаю, что это
«Вашингтон» во вторник сыграет с «Айлендерс».