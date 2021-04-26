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17:46 (мск), источник: ТАСС

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эндрю Шоу завершил карьеру в 29 лет

ТАСС, 26 апреля. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» Эндрю Шоу объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AFP 2020

Шоу провел семь сезонов за «Чикаго» (2011/12−2016/17, 2019/20−2020/21). В 2013 и 2015 годах канадец становился обладателем Кубка Стэнли. С 2016 по 2019 год форвард выступал за «Монреаль». Шоу провел в НХЛ 544 матча, в которых набрал 247 (116 шайб + 131 голевая передача) очков.

«Наступает время, когда каждый спортсмен должен осознавать, что его здоровье является приоритетом, а будущее с семьей — самым важным. После нескольких сотрясений мозга врачи настоятельно рекомендовали мне прекратить играть в любимую игру. Я очень горжусь тем, чего я добился в своей карьере», — сказал Шоу.

В нынешнем сезоне Шоу провел 14 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. Последний раз хоккеист выходил на лед 10 февраля в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (2:1 ОТ).

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