Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эндрю Шоу завершил карьеру в 29 лет

Шоу провел семь сезонов за «Чикаго» (2011/12−2016/17, 2019/20−2020/21). В 2013 и 2015 годах канадец становился обладателем Кубка Стэнли. С 2016 по 2019 год форвард выступал за «Монреаль». Шоу провел в НХЛ 544 матча, в которых набрал 247 (116 шайб + 131 голевая передача) очков.

«Наступает время, когда каждый спортсмен должен осознавать, что его здоровье является приоритетом, а будущее с семьей — самым важным. После нескольких сотрясений мозга врачи настоятельно рекомендовали мне прекратить играть в любимую игру. Я очень горжусь тем, чего я добился в своей карьере», — сказал Шоу.