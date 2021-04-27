«Нэшвилл» обыграл «Флориду» в матче НХЛ. Тренин набрал десятое очко в сезоне
ТАСС, 27 апреля. «Нэшвилл» победил «Флориду» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 27 апреля. «Нэшвилл» победил «Флориду» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Микаэль Гранлунд (7-я минута), Ник Казинс (24), Эрик Хаула (43) и Яков Тренин (50). У проигравших отличился Сэм Беннетт (5).
Тренин забросил пятую шайбу в 39-м матче текущего сезона. На счету российского нападающего десять очков (пять голов + пять передач). Во втором периоде в составе «Флориды» произошла замена вратаря: вместо получившего травму Криса Дриджера на лед вышел Сергей Бобровский. Россиянин сыграл 24 минуты 55 секунд и отразил девять бросков из 11, его одноклубник Никита Гусев не сумел отличиться.
«Нэшвилл» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 56 очков в 50 матчах. «Флорида» идет второй, имея в активе 67 очков за 50 встреч. Следующий матч команды проведут 28 апреля в Нэшвилле.