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10:21 (мск), источник: ТАСС

«Нэшвилл» обыграл «Флориду» в матче НХЛ. Тренин набрал десятое очко в сезоне

ТАСС, 27 апреля. «Нэшвилл» победил «Флориду» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Микаэль Гранлунд (7-я минута), Ник Казинс (24), Эрик Хаула (43) и Яков Тренин (50). У проигравших отличился Сэм Беннетт (5).

Тренин забросил пятую шайбу в 39-м матче текущего сезона. На счету российского нападающего десять очков (пять голов + пять передач). Во втором периоде в составе «Флориды» произошла замена вратаря: вместо получившего травму Криса Дриджера на лед вышел Сергей Бобровский. Россиянин сыграл 24 минуты 55 секунд и отразил девять бросков из 11, его одноклубник Никита Гусев не сумел отличиться.

Официальный сайт НХЛ

«Нэшвилл» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 56 очков в 50 матчах. «Флорида» идет второй, имея в активе 67 очков за 50 встреч. Следующий матч команды проведут 28 апреля в Нэшвилле.

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Нэшвилл Предаторз
4:1
1:1, 1:0, 2:0
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