«Нэшвилл» обыграл «Флориду» в матче НХЛ. Тренин набрал десятое очко в сезоне

Тренин забросил пятую шайбу в 39-м матче текущего сезона. На счету российского нападающего десять очков (пять голов + пять передач). Во втором периоде в составе «Флориды» произошла замена вратаря: вместо получившего травму Криса Дриджера на лед вышел Сергей Бобровский. Россиянин сыграл 24 минуты 55 секунд и отразил девять бросков из 11, его одноклубник Никита Гусев не сумел отличиться.