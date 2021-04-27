Тарасенко не спешит на чемпионат мира! Его гол помог «Сент-Луису» обыграть фаворита сезона и войти в зону плей-офф
«Блюз» дважды подряд победили «Колорадо».
«Блюз» дважды подряд победили «Колорадо».
Предстоящие две недели будут самыми важными в сезоне для «Сент-Луиса». Для чемпиона-2019 фактически
Обыграть одного из фаворитов сезона дважды — задача не из простых. Но «Сент-Луис» сделал это эффектно. В субботу был красивый камбэк и
Впрочем, у его партнеров тоже все получалось прекрасно. Через несколько минут после гола Тарасенко Шенн увеличил преимущество. На восьмой минуте второго периода Перрон сделал 3:0, удачно сыграв на добивании после броска Фолка. «Сент-Луис» забросил три шайбы всего с десяти бросков. К Юханссону, который подменял Грубауэра, определенно остались вопросы.
Даже проигрывая 0:3, «Колорадо» чаще атаковал и нагружал работой Биннингтона. Тот успешно справлялся, пока не дошло дело до Маккиннона. Натан забил в большинстве и продлили свою результативную серию до 14 матчей. Гол лидера не сподвиг «Лавин» на камбэк, и спустя пару минут они вновь пропустили. На этот раз от Томаса.
Третий период обошелся без заброшенных шайб, но была полная уверенность, что «Блюз» победу не отдадут. Да и «Колорадо» не слишком «убивалось»: команда уже обеспечила себе выход в
Дарья Тубольцева