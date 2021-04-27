Тарасенко не спешит на чемпионат мира! Его гол помог «Сент-Луису» обыграть фаворита сезона и войти в зону плей-офф

Предстоящие две недели будут самыми важными в сезоне для «Сент-Луиса». Для чемпиона-2019 фактически плей-офф уже начался, ведь в борьбе за него теперь нельзя проигрывать. По ходу чемпионата «Блюз» столкнулись с огромными трудностями: лидеры постоянно получали травмы, команду штормило, и в итоге она вылетела из четверки Западного дивизиона. Возвращаться туда было тяжело. Сейчас «музыканты» идут на четвертом месте, опережая на один балл «Аризону», правда, имея два матча в запасе. Все это случилось благодаря двумя подряд домашним победам над «Колорадо».

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Обыграть одного из фаворитов сезона дважды — задача не из простых. Но «Сент-Луис» сделал это эффектно. В субботу был красивый камбэк и хет-трик капитана О’Райлли, а в понедельник победа получилась еще более уверенной. В середине первого периода хозяева получили большинство и смогли его реализовать. Счет открыл Тарасенко, здорово завершив розыгрыш. Для Владимира эта шайба стала только четвертой в сезоне и первой за последние семь матчей. Русский форвард вообще был крайне активен по ходу всей встречи: нанес два броска по воротам, отметился тремя хитами. Для нападающего это была одна из лучших игр за последнее время.

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Впрочем, у его партнеров тоже все получалось прекрасно. Через несколько минут после гола Тарасенко Шенн увеличил преимущество. На восьмой минуте второго периода Перрон сделал 3:0, удачно сыграв на добивании после броска Фолка. «Сент-Луис» забросил три шайбы всего с десяти бросков. К Юханссону, который подменял Грубауэра, определенно остались вопросы.

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Даже проигрывая 0:3, «Колорадо» чаще атаковал и нагружал работой Биннингтона. Тот успешно справлялся, пока не дошло дело до Маккиннона. Натан забил в большинстве и продлили свою результативную серию до 14 матчей. Гол лидера не сподвиг «Лавин» на камбэк, и спустя пару минут они вновь пропустили. На этот раз от Томаса.

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Третий период обошелся без заброшенных шайб, но была полная уверенность, что «Блюз» победу не отдадут. Да и «Колорадо» не слишком «убивалось»: команда уже обеспечила себе выход в плей-офф, да и еще в составе были потери. «Лавины» играли без Рантанена и Донского, которые только в понедельник были исключены из протокола по ковиду. Саад травмирован и будет готов через 4−6 недель. Но и у соперника был не оптимальный состав: по ходу предыдущего матча повреждения получили два защитника Парайко и Данна, оба не смогли сыграть сегодня. Однако даже без них «Сент-Луис» был сильнее. Впереди у команды целых пять матчей с «Миннесотой». И очки с ней терять нельзя, «Аризона» ведь тоже планирует играть в плей-офф.