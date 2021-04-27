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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Гурьянов — «пушка»! Мощно выстрелил в касание и помог «Далласу» в борьбе за плей-офф

Денис добрался до отметки в 60 очков за карьеру в НХЛ. На чемпионат мира он явно не торопится.

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Источник: AP 2020

Финалист минувшего Кубка Стэнли «Даллас» продолжает погоню за последним кубковым местом, хотя ещё не так давно шансы «звёзд» оценивались достаточно скромно. Хоккеисты «Старз» ударно проводят апрель, в котором одержали 10 побед в 15 матчах, что является шестым лучшим результатом в истории лиги за месяц. Одним из главных козырей «Далласа» стало возрождение капитана команды Джейми Бенна, которого переместили с фланга в центр — после этого вторая тройка «Далласа», где играют Бенн, Денис Гурьянов и Джейсон Дикинсон, заиграла с особым настроем.

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Плюс ко всему — лучшее в лиге меньшинство за последний месяц (92,6% до матча с «Каролиной») и качественная игра вратарей Эттингера и Худобина. Всё это дало возможность вплотную приблизиться к «Нэшвиллу», который пока замыкает кубковую четвёрку дивизиона Центральный, имея на два очка больше, чем техасцы, но у «Далласа» есть два матча в запасе.

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Матч с «Каролиной» стал триумфальным для Бенна, которого болельщики в социальных сетях назвали «старым-добрым Бенном»: форвард набрал 4 (1+3) очка, поучаствовав во всех голах своей команды. Автором одного из них стал Денис Гурьянов, который добрался до отметки в 60 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин оформил настоящую «пушку», выстрелив в касание после удобной скидки в исполнении того же Бенна — этот гол, в итоге, позволил «Далласу» не проиграть в основное время. В последних шести матчах Гурьянов забросил три шайбы и стал второй звездой этой встречи.

Но в овертайме своё веское слово сказал Джейми Бенн, который вместе с Робертсоном убежал в острую контратаку и принёс победу «Старз».

Официальный сайт НХЛ

«Этого парня все любят. Он больше всех хочет побеждать, хочет вывести команду в плей-офф. Болельщики не видят, как он работает вне льда, как много он делает для команды», — сказал голкипер Джейк Эттингер, который пока выигрывает внутрикомандную конкуренцию у Антона Худобина. Я думаю, что Бенну нравится ситуация, когда он может положить команду себе на спину и сказать: «Поехали!». С тех пор, как мы поменяли ему позицию, он набрал 13 очков в 11 матчах. Он хорошо играет в центре, это приятно видеть, — оценил своего лидера главный тренер «Далласа» Рик Боунесс.

«Каролина», заработавшая бонусное очко за овертайм, обеспечила себе кубковую путёвку, и вполне возможно, что именно «ураганы» станут соперником «Далласа» в первом раунде — если, конечно, Бенн и Гурьянов не сбавят обороты.

Максим Замятин

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