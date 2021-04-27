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10:59 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Сан-Хосе» Барабанов забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче за команду

ТАСС, 27 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Россиянин провел первую встречу в составе команды.

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Источник: AP 2020

Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу «Сан-Хосе», шайба Барабанова, заброшенная на 52-й минуте, стала победной в матче. В составе победителей голами также отметились Ноа Грегор (1-я минута), Брент Бёрнс (4), Логан Кутюр (22), Эрик Карлссон (24), Эвандер Кейн (60). У «Аризоны» отличились Майкл Бантинг (25), Клейтон Келлер (31) и Джейкоб Чикран (53, 56). Барабанов был признан третьей звездой матча.

Официальный сайт НХЛ

26-летний россиянин стал игроком «Сан-Хосе» 12 апреля в результате обмена. Текущий сезон, который является для него дебютным, Барабанов начинал в «Торонто». В 13 матчах за канадскую команду он отметился одной голевой передачей.

Барабанов не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с «Торонто» в апреле 2020 года. До этого выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Барабанов выиграл Олимпийские игры 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аризона» после 49 игр набрала 47 очков и занимает пятое место в Западном дивизионе. «Сан-Хосе» с 43 очками располагается на шестой строчке. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом, встреча состоится в ночь на четверг.

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Сан-Хосе Шаркс
6:4
2:0, 2:2, 2:2
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