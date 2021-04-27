Хоккеист «Сан-Хосе» Барабанов забросил первую шайбу в НХЛ в дебютном матче за команду

Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу «Сан-Хосе», шайба Барабанова, заброшенная на 52-й минуте, стала победной в матче. В составе победителей голами также отметились Ноа Грегор (1-я минута), Брент Бёрнс (4), Логан Кутюр (22), Эрик Карлссон (24), Эвандер Кейн (60). У «Аризоны» отличились Майкл Бантинг (25), Клейтон Келлер (31) и Джейкоб Чикран (53, 56). Барабанов был признан третьей звездой матча.

Официальный сайт НХЛ

26-летний россиянин стал игроком «Сан-Хосе» 12 апреля в результате обмена. Текущий сезон, который является для него дебютным, Барабанов начинал в «Торонто». В 13 матчах за канадскую команду он отметился одной голевой передачей.

Барабанов не был задрафтован в НХЛ. Он подписал контракт с «Торонто» в апреле 2020 года. До этого выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе петербургского СКА, вместе с которым стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России Барабанов выиграл Олимпийские игры 2018 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--df502918f76e3514c1ae" data-vnd="df502918f76e3514c1ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=df502918f76e3514c1ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.