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11:31 (мск), источник: ТАСС

Драйзайтль стал самым результативным игроком из Германии в истории НХЛ

ТАСС, 27 апреля. Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал самым результативным игроком из Германии в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В ночь на вторник 25-летний форвард забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (6:1). Всего в активе Драйзайтля стало 488 очков (191 шайба + 297 передач) в 468 играх НХЛ. По набранным очкам нападающий «Эдмонтона» обогнал Марко Штурма, выступавшего в НХЛ с 1997 по 2012 год.

Официальный сайт НХЛ

Штурм провел 938 матчей в НХЛ и набрал 487 (242+245) очков. В настоящее время он является помощником главного тренера «Лос-Анджелеса». Под руководством Штурма сборная Германии завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пхёнчхане, проиграв в финале российским хоккеистам со счетом 3:4 в овертайме.

Драйзайтль также является рекордсменом среди германских игроков по количеству голевых передач в НХЛ, а Штурм удерживает лидерство по числу голов. Форвард «Эдмонтона» по итогам прошлого регулярного чемпионата стал лучшим бомбардиром лиги и был признан самым ценным игроком, набрав 110 (43+67) очков в 71 игре. В нынешнем сезоне на счету Драйзайтля 66 (23+43) очка в 46 встречах.

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