Овечкин пропустил тренировку перед матчем с «Айлендерс»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, скорее всего, пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, скорее всего, пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
Россиянин не принял участие в предыгровой тренировке, пишет в Twitter журналист Тарик
Напомним, россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс», который прошел 23 апреля (1:0).
Овечкин за 41 матч в нынешнем сезоне набрал 42 очка (24 заброшенные шайбы и 18 результативных передач). В общей сложности в регулярных чемпионатах на его счету 730 шайб. Таким образом следующий гол позволит россиянину догнать Марселя Дионна и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекордсменом по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 матчах).