«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ. Шестеркин отразил 36 бросков

«Рейнджерс» набрали 58 очков в 50 матчах и занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона. «Баффало» занимает последнее, восьмое место с 33 очками за 50 встреч. Следующий матч «Рейнджерс» проведут 30 апреля дома против «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало» в тот же день сыграет в гостях с «Бостоном».