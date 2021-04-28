«Рейнджерс» обыграли «Баффало» в матче НХЛ. Шестеркин отразил 36 бросков
ТАСС, 28 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэндан Смит (23-я минута), Алексис Лафренье (50) и Мика Зибанежад (54). У гостей отличился Сэм Райнхарт (40).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 бросков. Его одноклубники Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов не сумели отличиться.
«Рейнджерс» набрали 58 очков в 50 матчах и занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона. «Баффало» занимает последнее, восьмое место с 33 очками за 50 встреч. Следующий матч «Рейнджерс» проведут 30 апреля дома против «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало» в тот же день сыграет в гостях с «Бостоном».