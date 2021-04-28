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10:27 (мск), источник: ТАСС

Шайба Мальцева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ

ТАСС, 28 апреля. «Нью-Джерси» со счетом 6:4 обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Нико Хишер (19-я минута), Павел Заха (23), Майлз Вуд (26), Коннор Кэррик (49), Егор Шарангович (53) и Михаил Мальцев (60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Оскар Линдблом (26), Филлип Майерс (43), Клод Жиру (44) и Шон Кутюрье (53).

Во время загрузки произошла ошибка.

Мальцев забросил шестую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ, отличившись во второй игре подряд, на его счету восемь очков (шесть голов + две передачи) в 31 матче. В составе «Филадельфии» первую встречу в лиге сыграл 21-летний российский защитник Егор Замула, он провел на льду 19 минут 19 секунд и закончил встречу с показателем полезности «+1». На счету его одноклубника Ивана Проворова 23 минуты 34 секунды игрового времени с показателем полезности «-2».

Официальный сайт НХЛ

Замула подписал контракт с «Филадельфией» в 2018 году. Он не был выбран на драфте, текущий сезон защитник проводит в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Лихай Вэлли Фантомс».

«Нью-Джерси» прервал серию из 10 поражений и занимает седьмое место в таблице Восточного дивизиона с 37 очками в 49 матчах. «Филадельфия» находится на шестой строчке, набрав 51 очко за 49 игр. Следующий матч команды проведут 30 апреля в Нью-Джерси.

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6:4
1:0, 2:1, 3:3
Филадельфия Флайерз
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