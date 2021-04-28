Два паса Сергачева и 36 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
ТАСС, 28 апреля. «Тампа» со счетом 7:4 обыграла «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 28 апреля. «Тампа» со счетом 7:4 обыграла «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Эрик Чернак (1-я минута), Янни Гурд (5), Алекс
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отдал две голевые передачи и набрал 28 очков (два гола + 26 передач) в 49 матчах. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 36 бросков. Нападающий «Чикаго» Никита Задоров не сумел отличиться.
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