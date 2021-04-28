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10:48 (мск), источник: ТАСС

Два паса Сергачева и 36 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

ТАСС, 28 апреля. «Тампа» со счетом 7:4 обыграла «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Эрик Чернак (1-я минута), Янни Гурд (5), Алекс Барре-Булле (16), Брэйден Пойнт (27), Блейк Коулман (30), Алекс Киллорн (34, 60). У проигравших шайбы забросили Брэндон Хагель (12), Уайотт Калинюк (18), Данкан Кит (40), Доминик Кубалик (54).

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отдал две голевые передачи и набрал 28 очков (два гола + 26 передач) в 49 матчах. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 36 бросков. Нападающий «Чикаго» Никита Задоров не сумел отличиться.

Официальный сайт НХЛ

«Тампа» гарантировала себе место в плей-офф, набрав 68 очков в 49 матчах. Команда занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» идет шестым с 49 очками за 49 игр. Следующий матч «Тампа» проведет 30 апреля дома против «Далласа», «Чикаго» в тот же день встретится с «Флоридой», которая также гарантировала себе место в плей-офф после победы над «Нэшвиллом» (7:4).

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2:3, 1:3, 1:1
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