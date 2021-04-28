Два паса Сергачева и 36 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

«Тампа» гарантировала себе место в плей-офф, набрав 68 очков в 49 матчах. Команда занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» идет шестым с 49 очками за 49 игр. Следующий матч «Тампа» проведет 30 апреля дома против «Далласа», «Чикаго» в тот же день встретится с «Флоридой», которая также гарантировала себе место в плей-офф после победы над «Нэшвиллом» (7:4).