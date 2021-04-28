Овечкин развлекается дома, команда справляется без него. После травмы русской звезды «Вашингтон» только побеждает
Ови заменил голландец Спронг — 3 гола в 2 матчах.
Ови заменил голландец Спронг — 3 гола в 2 матчах.
Я не думаю, что это тот случай, когда все должны интересоваться, сыграет он в
плей-оффили нет. Я не думаю, что вопрос должен ставиться именно так. На днях я сказал, что иногда в таких ситуациях мы просто не имеем абсолютно точной информации и поэтому говорим о статусе «со дня на день». Наши сотрудники проделывают невероятную работу в плане восстановления игроков. Я не думаю, что речь идет о долгом сроке. Не знаю, сыграет ли он завтра, но не думаю, что кому-тонужно беспокоиться насчет его участия в плей-офф.Вот почему я говорю «со дня на день». Думаю, что к тому времени у нас все будет хорошо. Мы не собираемся торопить его. Но, конечно, речь идет об одном из лучших снайперов в истории игры. С ним в составе мы куда более опасны. В любом случае, нам приходилось заполнять пробелы в составе по разным причинам, будь то травмы или ковид-протокол.Мы делали это, как и все команды.
Так главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт описывал состояние капитана команды Александра Овечкина за сутки до третьего за пять дней матча против «Айлендерс». Вторую из этих встреч Ови пропустил
Удивительно, но, как и в начале сезона, когда Овечкин не играл
Три дня назад Спронг оформил дубль, а теперь забросил единственную и победную шайбу «Кэпиталз». Исполнил он все очень симпатично — подобрал шайбу, за которую в углу зоны «Нью-Йорка» боролся Дмитрий Орлов, вылез к воротам Ильи Сорокина из левого круга вбрасывания и эффектно бросил в девятку. Гол случился на 2-й минуте первого периода, но так и остался единственным за вечер.
Не трудно догадаться, что двумя другими звездами матча стали вратари. Сорокин и Витек Ванечек на двоих совершили 51 спасение, но работы почти в два раза больше было у россиянина. Если бы не Сорокин, для «островитян» все могло закончиться хуже поражения с футбольным счетом. Впрочем, внимания достойны перформансы обоих киперов.
Закончить обзор этого матча стоит дракой. Великану Здено Харе не понравился силовой прием Мэтта Мартина на одном из его партнеров, за что словак немного поколотил соперника — длиннющими руками контролировал
Как видите, без Овечкина «Вашингтон» живет полной жизнью и успел серьезно оторваться от «Айлендерс» в борьбе за победу в дивизионе. Но Питер Лавиолетт точно не лукавил, когда говорил, что с Ови его команда гораздо опасней — русский снайпер попробует в очередной раз доказать это уже совсем скоро.
Артём Гаев