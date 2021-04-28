Овечкин развлекается дома, команда справляется без него. После травмы русской звезды «Вашингтон» только побеждает

Я не думаю, что это тот случай, когда все должны интересоваться, сыграет он в плей-офф или нет. Я не думаю, что вопрос должен ставиться именно так. На днях я сказал, что иногда в таких ситуациях мы просто не имеем абсолютно точной информации и поэтому говорим о статусе «со дня на день». Наши сотрудники проделывают невероятную работу в плане восстановления игроков. Я не думаю, что речь идет о долгом сроке. Не знаю, сыграет ли он завтра, но не думаю, что кому-то нужно беспокоиться насчет его участия в плей-офф. Вот почему я говорю «со дня на день». Думаю, что к тому времени у нас все будет хорошо. Мы не собираемся торопить его. Но, конечно, речь идет об одном из лучших снайперов в истории игры. С ним в составе мы куда более опасны. В любом случае, нам приходилось заполнять пробелы в составе по разным причинам, будь то травмы или ковид-протокол. Мы делали это, как и все команды.

Питер Лавиолетт главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»