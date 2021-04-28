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08:51 (мск), источник: Sport24

В Америке крутят шикарное спасение русского вратаря. Худобин черенком клюшки отбил шайбу, летевшую в девятку: видео

Вау!

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Источник: AP 2020

С начала апреля «Даллас» бросился в погоню за плей-офф, который, казалось, от него в этом сезоне уже уплыл. Но из последних 15 матчей «Старз» умудрились выиграть 10 и на встречу с «Каролиной», состоявшуюся вечером вторника, выходили, имея вполне реальные шансы на участие в Кубка Стэнли. Правда, повысить их в противостоянии с «Харрикейнз» не удалось.

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Команда из Техаса проиграла домашний матч с безнадежным счетом 1:5, но не спешите винить в этом российского голкипера «звезд» Антона Худобина. Его вина в неудаче «Далласа» минимальна, а один эпизод даже сделал россиянина скрытым героем вечера. Но обо всем по порядку. Сначала посмотрим, как хозяева уже к началу второго периода практически лишились шансов на победу, а форвард «Каролины» Андрей Свечников заработал ассистентский хет-трик.

8-я минута первого периода. Гости разыгрывают лишнего, на бросок выводят Свечникова, Худобин попытку соотечественника отражает, но Себастьян Ахо мгновенно скидывает шайбу на Джордана Стаала, который открывает счет в матче — полевые игроки «Далласа» исполняют роль зрителей.

Официальный сайт НХЛ

9-я минута первого периода. Свечников катит шайбу под выстрел Бретту Пеши, тот заряжает в щитки Худобину, который отражает хоккейный снаряд по направлению к борту. Но именно в эту точку набегает Ахо, удваивающий превосходство «ураганов» — полевые игроки «Далласа» исполняют роль зрителей.

Официальный сайт НХЛ

2-я минута второго периода. Еще одно большинство «Каролины», еще одна передача Свечникова и дальний бросок, после которого шайба рикошетом от борта вылетает на пятак. Оттуда за линию ее заносит Стаал — полевые игроки «Далласа» исполняют роль зрителей.

Официальный сайт НХЛ

Теперь, когда вы поняли, что вины Худобина в поражении «Далласа» нет, стоит посмотреть его невероятное спасение, которое прямо сейчас крутят на американских телеканалах, в твиттере и на ютубе. Случилось оно в концовке второй двадцатиминутке, когда «Каролина» выиграла борьбу у борта в зоне «Далласа», канадский форвард Морган Гики после крутой паузы выложил пас на дальнюю штангу, куда уже набежал другой представитель страны кленового листа, защитник Джейк Бин.

Последний бросал, вроде бы, наверняка, да еще и направил хоккейный снаряд в ближнюю девятку, тем удивительнее то, что сотворил Худобин. Он растянулся в шпагате, выбросил правую руку и отразил шайбу черенком клюшки. Просто фантастика!

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«Даллас» отстает от зоны плей-офф на два очка и имеет две игры в запасе. Чтобы выиграть гонку у «Нэшвилла», нужно чтобы партнеры чуть охотнее и качественнее помогали российскому вратарю. Ну, а на что он и вся команда способны в плей-офф, мы уже видели прошлой осенью.

Артём Гаев

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Даллас Старз
1:5
0:2, 1:1, 0:2
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